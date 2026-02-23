Menczer Tamás: A győzelemhez a család támogatása is kell

Egy nem szokványos, személyes hangvételű videós bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán Menczer Tamás, aki a kampányidőszak végéhez közeledve egy lakossági fórumon arról beszélt, mi kell a győzelemhez és, hogy kik segítik a kampányt a háttérből.

A Fidesz kommunikációs igazgatója egy szokatlanul erősen személyes hangvételű üzenetet osztott meg az egyéni képviselő-jelölti kampányának hajrájában. Menczer Tamás a siker kulcsáról beszélve külön köszönetet mondott feleségének a kampány során neki nyújtott támogatásáért és türelméért. Fotó: Kovács Attila / MTI

Menczer Tamás képviselő-jelöltként a családja támogatásának a fontosságáról beszélt

Kedves barátaim, így a végéhez közeledve hadd beszéljek arról, hogy mi kell a győzelemhez”

- így kezdte bejegyzését a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás szerint a politikai sikerhez „sok minden és sok mindenki kell”, de egyvalamit külön is kiemelt.

De egy biztos, a feleségem nélkül semmi esélyem nem lenne győzni. De mivel ő mellettem áll, minden esélyem megvan a sikerre”

- fogalmazott a fideszes politikus, aki elmondta, hogy a kampányidőszak komoly terhet ró a családokra is, hiszen a munka gyakran hajnalig, késő estig vagy hétvégén is tart.

Ha hiszitek, ha nem, akár hajnalban, akár éjjel, akár hétvégén dolgozom, soha nem szól egy rossz szót sem”

- mondta, utalva a folyamatos elfoglaltságra.

Köszönöm a szeretetedet, a támogatásodat és a türelmedet”

- mondta a bejegyzése végén Menczer Tamás.