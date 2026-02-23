Menczer Tamás: A győzelemhez a család támogatása is kell

Egy nem szokványos, személyes hangvételű videós bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán Menczer Tamás, aki a kampányidőszak végéhez közeledve egy lakossági fórumon arról beszélt, mi kell a győzelemhez és, hogy kik segítik a kampányt a háttérből.
Menczer Tamás képviselő-jelöltként a családja támogatásának a fontosságáról beszélt
Kedves barátaim, így a végéhez közeledve hadd beszéljek arról, hogy mi kell a győzelemhez”
- így kezdte bejegyzését a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás szerint a politikai sikerhez „sok minden és sok mindenki kell”, de egyvalamit külön is kiemelt.
De egy biztos, a feleségem nélkül semmi esélyem nem lenne győzni. De mivel ő mellettem áll, minden esélyem megvan a sikerre”
- fogalmazott a fideszes politikus, aki elmondta, hogy a kampányidőszak komoly terhet ró a családokra is, hiszen a munka gyakran hajnalig, késő estig vagy hétvégén is tart.
Ha hiszitek, ha nem, akár hajnalban, akár éjjel, akár hétvégén dolgozom, soha nem szól egy rossz szót sem”
- mondta, utalva a folyamatos elfoglaltságra.
Köszönöm a szeretetedet, a támogatásodat és a türelmedet”
- mondta a bejegyzése végén Menczer Tamás.