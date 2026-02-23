Menczer Tamás: A Shell-részvényeseknek kívül tágasabb

A parlament tavaszi ülésszakának első napján az Országházból jelentkezett be a közösségi oldalán Menczer Tamás.
Menczer Tamás üzenete a parlamentből: A tiszás bábfiguráknak kívül tágasabb
A Fidesz kommunikációs igazgatója a videós bejegyzésében hangsúlyozta, hogy számára megtiszteltetés egyéni választókerületben megválasztott képviselőként dolgozni.
Ez itt a Parlament. Megtiszteltetés egyéni körzetben megválasztott képviselőként a Buda környéki emberekért dolgozni”
- fogalmazott Menczer Tamás, majd élesen bírálta a Tisza Párthoz köthető képviselő-jelölteket. Külön nevesítette Bujdosó Andreát, akit Shell-részvényesként említett.
A Shell-részvényeseknek, például Bujdosó Andreának és a többi tiszás bábfigurának kívül tágasabb”
- mondta a politikus hangsúlyozva egyúttal azt, hogy a Fidesz továbbra is a magyar érdekek képviseletére koncentrál, és a választók bizalmát tartja elsődlegesnek.