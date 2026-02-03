Menczer Tamás: A tét óriási, nézd meg és vegyél részt a nemzeti petícióban!

Döntés született Brüsszelben arról, hogy Ukrajnát már jövőre fel akarják venni az Európai Unióba, ezt leírták – mondta Menczer Tamás a videójában.

Emmanuel Macron francia elnök (j) az Ukrajnát az Oroszország elleni háborújában támogató országokat tömörítő úgynevezett hajlandók koalíciójának csúcstalálkozójára érkező Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadja a párizsi államfői rezidencián, az Elysée-palotában

(Fotó: MTI/AP/Thomas Padilla)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója elmondta:

A múlt csütörtökön volt az az uniós csúcs, ahol a magyar miniszterelnöknek is megmutatták azt a dokumentumot, hogy már 2027-ben Ukrajnát fel akarják venni az Európai Unióba, azaz jövőre. Az ukrán miniszterelnök-helyettes ezt már le is nyilatkozta a saját szájával, hogy 2027. Nem 2030, nem 2029, azok sincsenek túl távol, hanem már 2027-ben.

Tarasz Kacska ezt mondta: „A 20 pontos béketervben tárgyalt ambiciózusabb szám is reális, és már van némi egyetértés abban, hogy ez az idő hogyan csökkenthető”.

Riporter: Tehát 2027 lehetséges dátum?

Tarasz Kacska: „Nagyon elméleti, rendkívül rekorddöntő, de lehetséges”.

Menczer Tamás hozzátette:

Szeretném egészen egyértelműen megvilágítani, hogyha ez megvalósul, akkor 12 hónap múlva egész Európa háborúban áll fejtetőig. Ugyanis az ukránok behozzák a háborút az Európai Unióba, oda a béke és a biztonság, első probléma. A másik probléma, hogy az európaiak így a magyarok pénzét meg ki akarják oda vinni brüsszeli kitérővel Ukrajnába a háború és Ukrajna finanszírozására.

Tehát óriási a tét! Ezért nagyon fontos, hogy a nemzeti petíció során is mindenki ott legyen, együtt legyünk, és mindenki ott legyen a miniszterelnök és a kormány mellett! – hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.