Menczer Tamás: A Tisza az ukránok partnere

Zelenszkij nem csak drukkol, hanem segít is a Tiszának! – hangsúlyozta Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója legutóbbi választási nagygyűlése Telkiben.
Menczer Tamás beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Zelenszkij leállította a Barátság-vezetéken a kőolajszállítást, támadás Magyarország, a magyar energiabiztonság ellen!

Menczer Tamás Solymáron
Menczer Tamás Solymáron Fotó: Menczer Tamás Facebook

Ez egy nyíltan ellenséges lépés Magyarországgal szemben, és nyílt beavatkozás a magyarországi választásba”

 – mutatott rá a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás arról is beszélt, hogy Münchenben tudva levő, hogy megállapodás született arról, a kőolajszállítást leállítják. Ezt Magyar Péter elfogadta és támogatta. 

Az olcsó orosz olaj nélkül a benzin ára 1000 forint lenne”

 – figyelmeztet Menczer Tamás, de hozzátette, a MOL így keletkező extraprofitját befizeti a költségvetésbe, és a kormány a rezsicsökkentés fenntartására fordítja.

Az alacsony rezsihez, tehát szükség van olcsó orosz energiára, ennek megfelelően Orbán Viktor világosan fogalmazott:

A kormány kivédi a támadásokat és ellenlépéseket tett, illetve tesz.”

 

