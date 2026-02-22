Menczer Tamás: A Tisza az ukránok partnere

Menczer Tamás beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Zelenszkij leállította a Barátság-vezetéken a kőolajszállítást, támadás Magyarország, a magyar energiabiztonság ellen!

Menczer Tamás Solymáron Fotó: Menczer Tamás Facebook

Ez egy nyíltan ellenséges lépés Magyarországgal szemben, és nyílt beavatkozás a magyarországi választásba”

– mutatott rá a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás arról is beszélt, hogy Münchenben tudva levő, hogy megállapodás született arról, a kőolajszállítást leállítják. Ezt Magyar Péter elfogadta és támogatta.

Az olcsó orosz olaj nélkül a benzin ára 1000 forint lenne”

– figyelmeztet Menczer Tamás, de hozzátette, a MOL így keletkező extraprofitját befizeti a költségvetésbe, és a kormány a rezsicsökkentés fenntartására fordítja.

Az alacsony rezsihez, tehát szükség van olcsó orosz energiára, ennek megfelelően Orbán Viktor világosan fogalmazott: