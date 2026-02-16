Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Ez egy ostoba csavargó” – durván nekimentek Zelenszkijnek, ezt most sem teszi zsebre

Sport

Kikerült a Liverpool fizetési listája, őrjöngenek a szurkolók Szoboszlai bére miatt

Menczer Tamás

Menczer Tamás: Aki békét akar, az Budapestre jön

57 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A múlt héten a kínai külügyminiszter volt, ma az amerikai van Budapesten! Szörnyű „elszigetelődés” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer Tamásvang jiMarco Rubiodiplomáciabéke

Menczer Tamás közösségi oldalán reagált azokra a sűrű diplomáciai napokra, amelyek az elmúlt napokban Magyarországon vannak.

Menczer Tamás közösségi oldalán reagált azokra a sűrű diplomáciai napokra, amelyek az elmúlt napokban Magyarországon vannak.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Vang Ji kínai külügyminiszter után ugyanis Marco Rubio amerikai külügyminiszter érkezett hétfőn Budapestre.

Mindkét külügyminiszter békepárti álláspontot képvisel, és erre hívta fel a figyelmet Menczer Tamás is.

Miközben folyamatosan azzal vádolják a kormányt az ellenfelei, hogy mennyire elszigetelődött, ezek a találkozók azt jelzik, hogy Magyarország továbbra is fontos szereplő a nemzetközi politikában és a békefolyamatokban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!