Menczer Tamás: Aki békét akar, az Budapestre jön

A múlt héten a kínai külügyminiszter volt, ma az amerikai van Budapesten! Szörnyű „elszigetelődés” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás közösségi oldalán reagált azokra a sűrű diplomáciai napokra, amelyek az elmúlt napokban Magyarországon vannak.
Vang Ji kínai külügyminiszter után ugyanis Marco Rubio amerikai külügyminiszter érkezett hétfőn Budapestre.
Mindkét külügyminiszter békepárti álláspontot képvisel, és erre hívta fel a figyelmet Menczer Tamás is.
Miközben folyamatosan azzal vádolják a kormányt az ellenfelei, hogy mennyire elszigetelődött, ezek a találkozók azt jelzik, hogy Magyarország továbbra is fontos szereplő a nemzetközi politikában és a békefolyamatokban.
