Menczer Tamás: Aki békét akar, az Budapestre jön

Menczer Tamás közösségi oldalán reagált azokra a sűrű diplomáciai napokra, amelyek az elmúlt napokban Magyarországon vannak.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Vang Ji kínai külügyminiszter után ugyanis Marco Rubio amerikai külügyminiszter érkezett hétfőn Budapestre.

Mindkét külügyminiszter békepárti álláspontot képvisel, és erre hívta fel a figyelmet Menczer Tamás is.

Miközben folyamatosan azzal vádolják a kormányt az ellenfelei, hogy mennyire elszigetelődött, ezek a találkozók azt jelzik, hogy Magyarország továbbra is fontos szereplő a nemzetközi politikában és a békefolyamatokban.