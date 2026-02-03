Menczer Tamás: Április 12-én nemcsak kormányt, hanem sorsot is választunk

Hírlevél
24 perce
A háború olyan, mint a migráció. Ha egyszer hibázol, soha többet nem tudod kijavítani. Nem hibázhatunk! Csak a Fidesz a biztos választás. Ők a túloldalon mindig ugyanazt mondják. A 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni. Az édesanyák adómentessége szerintük a „leggonoszabb” dolog, el kell törölni. Elképesztő! Mindig ugyanaz a balliberális lemez. Megszorítás. A magyar családoktól elveszik, Ukrajnának, a multiknak, a bankoknak és az energiacégeknek odaadják. Ismerjük őket. De ezt nem fogjuk hagyni! – hangsúlyozta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
Április 12-én nem csak kormányt, hanem sorsot is választunk magunknak és a gyerekeinknek! – írta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében.

MenczeR Tamás
A kormánypártok kommunikációs igazgatója kifejtette: 

Mi a magyar úton járunk, és ezt most februárban is mindenki látni fogja. Megemelt bér, duplázott családi adókedvezmény, adómentes édesanyák, fegyverpénz, 13. havi nyugdíj és első részlet a 14. haviból. Ezek vagyunk mi. Ne feledd! A nemzeti petíciónál Rád is szükség van! – hangsúlyozta Menczer Tamás.

