Súlyos következményekkel járhat a Barátság-vezeték leállítása – megszólalt a kommunikációs igazgató

Menczer Tamás a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a véleménye szerint a Barátság kőolajvezeték ukrajnai elzárása mögött a Brüsszel-Berlin-Kijev tengely összehangolt politikai akciója áll.
Menczer Tamás szerint a Tisza egy bábkormányt hozna létre a Brüsszel–Berlin–Kijev tengely kiszolgálására
A Fidesz kommunikációs igazgatója hiányolta Brüsszel tiltakozását a kőolajvezeték elzárása miatt.
Brüsszel Ukrajnáért aggódik! Magyarországért nem. Érted nem.”
- írta Menczer Tamás, aki szerint Ursula von der Leyen „nem Európai Bizottságot vezet, hanem Ukrajnai Bizottságot”, miközben Magyarország és Szlovákia uniós tagállam, Ukrajna viszont nem az.
A fideszes politikus szerint Ukrajna a Barátság-vezeték politikai alapon történő leállításával veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, amit az EU–Ukrajna társulási megállapodás sem tenne lehetővé.
Ez nyíltan ellenséges lépés Magyarországgal szemben és nyílt beavatkozás a magyarországi kampányba”
- írta a politikus, aki azt is állította:
Münchenben megállapodtak Magyar Péterrel arról, hogy a szállítást leállítják, ezt a Tisza elfogadta és támogatta.”
A kommunikációs igazgató szerint a kőolajvezeték ezárásának a gazdasági következményei súlyosak lehetnek.
A képlet világos: az olcsó orosz olaj nélkül a benzin ára 1000 forint lenne.”
- mondta, majd hozzátette, hogy a MOL az olcsó orosz olaj után extraprofit-adót fizetett, amely az elmúlt négy évben mintegy 500 milliárd forintot tett ki, és ezt a kormány a rezsicsökkentés fenntartására fordította.
Tehát olcsó orosz energia nélkül nincs rezsicsökkentés!”
- hangsúlyozta Menczer Tamás, azzal folytatva, hogy szerinte az Orbán-kormány „kivédi a támadásokat és ellenlépéseket tesz”, és az áprilisi választás tétje az, hogy Magyarország megőrzi-e szuverenitását.
Az április választás tétje, hogy a szuverén magyar úton megyünk tovább, vagy kiszolgáltatjuk Magyarországot a Brüsszel–Berlin–Kijev tengelynek és egy tiszás bábkormánynak. Csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!”
- zárta bejegyzését a fideszes politikus.