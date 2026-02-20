Súlyos következményekkel járhat a Barátság-vezeték leállítása – megszólalt a kommunikációs igazgató

Menczer Tamás a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a véleménye szerint a Barátság kőolajvezeték ukrajnai elzárása mögött a Brüsszel-Berlin-Kijev tengely összehangolt politikai akciója áll.

Felháborítónak tartja a Barátság kőolajvezeték ukránok általi elzárását a Fidesz kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint az, hogy ez megtörténhetett azt jelzi, hogy Brüsszel nem a tagállamok, hanem Ukrajna érdekeit helyezi előtérbe. Fotó: SUZANNE PLUNKETT / POOL

Menczer Tamás szerint a Tisza egy bábkormányt hozna létre a Brüsszel–Berlin–Kijev tengely kiszolgálására

A Fidesz kommunikációs igazgatója hiányolta Brüsszel tiltakozását a kőolajvezeték elzárása miatt.

Brüsszel Ukrajnáért aggódik! Magyarországért nem. Érted nem.”

- írta Menczer Tamás, aki szerint Ursula von der Leyen „nem Európai Bizottságot vezet, hanem Ukrajnai Bizottságot”, miközben Magyarország és Szlovákia uniós tagállam, Ukrajna viszont nem az.

A fideszes politikus szerint Ukrajna a Barátság-vezeték politikai alapon történő leállításával veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, amit az EU–Ukrajna társulási megállapodás sem tenne lehetővé.

Ez nyíltan ellenséges lépés Magyarországgal szemben és nyílt beavatkozás a magyarországi kampányba”

- írta a politikus, aki azt is állította:

Münchenben megállapodtak Magyar Péterrel arról, hogy a szállítást leállítják, ezt a Tisza elfogadta és támogatta.”

A kommunikációs igazgató szerint a kőolajvezeték ezárásának a gazdasági következményei súlyosak lehetnek.

A képlet világos: az olcsó orosz olaj nélkül a benzin ára 1000 forint lenne.”

- mondta, majd hozzátette, hogy a MOL az olcsó orosz olaj után extraprofit-adót fizetett, amely az elmúlt négy évben mintegy 500 milliárd forintot tett ki, és ezt a kormány a rezsicsökkentés fenntartására fordította.

Tehát olcsó orosz energia nélkül nincs rezsicsökkentés!”

- hangsúlyozta Menczer Tamás, azzal folytatva, hogy szerinte az Orbán-kormány „kivédi a támadásokat és ellenlépéseket tesz”, és az áprilisi választás tétje az, hogy Magyarország megőrzi-e szuverenitását.

Az április választás tétje, hogy a szuverén magyar úton megyünk tovább, vagy kiszolgáltatjuk Magyarországot a Brüsszel–Berlin–Kijev tengelynek és egy tiszás bábkormánynak. Csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!”

- zárta bejegyzését a fideszes politikus.