Menczer Tamás videón mutatta be Bujdosó Andrea menekülését

Menczer Tamás a legújabb Facebook-videójában reagált arra az esetre, amelyben Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője nem válaszolt a sajtó kérdéseire. A vita középpontjába az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezeték és az olajszállítás ügye került. A Mandiner korábbi videójában azt állította, hogy a képviselő megtagadta a válaszadást, amikor Ukrajna lépéséről kérdezték.

Menczer Tamás Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztõség

Mint ismert, január vége óta nem érkezik kőolaj Magyarországra és Szlovákiába az Ukrajnán áthaladó vezetéken. Szijjártó Péter a szerdai kormányülést követően bejelentette:

Magyarország leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajna számára, amíg nem indul újra a kőolajszállítás.

A miniszter azt is közölte, hogy a magyar kormány blokkolja az uniós hadikölcsönt, amíg Volodimir Zelenszkij nem teljesíti a vállalásokat.