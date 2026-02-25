Menczer Tamás videón mutatta be Bujdosó Andrea menekülését

Hírlevél
Menczer Tamás élesen bírálta Bujdosó Andreát. A politikus szerint a Tisza Párt frakcióvezetője nem válaszolt az Ukrajnát és az olajszállítást érintő kérdésekre.
Menczer TamásVálasztás 2026Ukrajna

Menczer Tamás a legújabb Facebook-videójában reagált arra az esetre, amelyben Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője nem válaszolt a sajtó kérdéseire. A vita középpontjába az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezeték és az olajszállítás ügye került. A Mandiner korábbi videójában azt állította, hogy a képviselő megtagadta a válaszadást, amikor Ukrajna lépéséről kérdezték.

Pilisszántó, 2025. december 4.Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én.MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztõség

Mint ismert, január vége óta nem érkezik kőolaj Magyarországra és Szlovákiába az Ukrajnán áthaladó vezetéken. Szijjártó Péter a szerdai kormányülést követően bejelentette: 

Magyarország leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajna számára, amíg nem indul újra a kőolajszállítás.

 A miniszter azt is közölte, hogy a magyar kormány blokkolja az uniós hadikölcsönt, amíg Volodimir Zelenszkij nem teljesíti a vállalásokat.

Ez már biztos! Titkos paktum született a brüsszeli vezetők és Zelenszkij között

 

Menczer Tamás videójában úgy fogalmazott: „Az, hogy Zelenszkij politikai támadásként elzárta a Barátság vezetéket, nem hazugság.” Hozzátette, álláspontja szerint az sem valótlan, hogy a Tisza Párt végleg elzárná az olcsó orosz energiát, és bírálta Bujdosó Andrea sajtóval szembeni magatartását is. „Az ahogyan ön menekül a sajtó elől, szégyenletes” – mondta.

