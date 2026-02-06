Hírlevél
Kiderült, mi okozta az M1 híradósának tragikus halálát

menczer tamás

Háborún nyerészkedni? – Menczer Tamás keményen számon kérte ellenfelét

A kormánypárti politikus a vagyonnyilatkozatra hivatkozva kérdezett rá arra Bujdosó Andreánál, hogy mennyit hoztak a Shell-részvények a háború idején. Menczer Tamás szerint a szankciós politika nemcsak politikai, hanem üzleti érdek is egyesek számára.
Újabb politikai adok-kapok bontakozik ki a háborús és szankciós politika körül: Menczer Tamás Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte nemcsak politikai, hanem anyagi érdekek is meghúzódnak a Tisza Párt háborúpárti álláspontja mögött. Menczer Tamás nyíltan felszólította ellenfelét, Bujdosó Andrea tiszás politikust, hogy számoljon el azzal, mennyit keresett eddig a háborún és a brüsszeli szankciós politikán. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás leleplezte Bujdosó Andreát: Shell-részvényesként érdekelt lehet a háború folytatásában (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Részvények árnyékában

A kormánypárti politikus szerint a vagyonnyilatkozat egyértelmű:

A kezemben van Bujdosó Andrea vagyonnyilatkozata, amely szerint 12 322 darab Shell-részvénnyel rendelkezik”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a háború elhúzódása és az orosz energiahordozók szankcionálása kifejezetten kedvez az olyan nagyvállalatoknak, mint a Shell. Menczer szerint a kérdés nem elméleti, hanem nagyon is gyakorlati: 

Az energiaellátás leválasztása Magyarországról százmilliós nagyságrendű nyereséget jelenthet egyes politikusok számára. Állítása szerint a Tisza Párt nem a magyar emberek érdekeit képviseli, hanem Brüsszelét és a multinacionális cégekét.

A bejegyzés végén világos politikai következtetést is levont: a biztos választás a Fidesz.

