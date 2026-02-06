Háborún nyerészkedni? – Menczer Tamás keményen számon kérte ellenfelét

Újabb politikai adok-kapok bontakozik ki a háborús és szankciós politika körül: Menczer Tamás Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte nemcsak politikai, hanem anyagi érdekek is meghúzódnak a Tisza Párt háborúpárti álláspontja mögött. Menczer Tamás nyíltan felszólította ellenfelét, Bujdosó Andrea tiszás politikust, hogy számoljon el azzal, mennyit keresett eddig a háborún és a brüsszeli szankciós politikán.

Menczer Tamás leleplezte Bujdosó Andreát: Shell-részvényesként érdekelt lehet a háború folytatásában (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Részvények árnyékában

A kormánypárti politikus szerint a vagyonnyilatkozat egyértelmű:

A kezemben van Bujdosó Andrea vagyonnyilatkozata, amely szerint 12 322 darab Shell-részvénnyel rendelkezik”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a háború elhúzódása és az orosz energiahordozók szankcionálása kifejezetten kedvez az olyan nagyvállalatoknak, mint a Shell. Menczer szerint a kérdés nem elméleti, hanem nagyon is gyakorlati: