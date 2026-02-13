Bujdosó Andrea tűnjön el a közéletből! – Menczer Tamás kemény üzenetet küldött

Menczer Tamás a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy riporter arról kérdezte Bujdosó Andreát, mennyit keresett eddig a háborún, illetve mennyit nőtt a Shell-részvényeinek értéke. A válasz így hangzott:

Menczer Tamás arra kéri a választókat, fontolják meg, mit választanak: a brüsszeli, vagy a magyar utat

Ehhez kinek mi köze van?”

Menczer szerint a reakció „felháborító, arcátlanság és tűrhetetlen”, mert úgy látja, hogy akik Magyarország vezetésére jelentkeznek, nem a magyar embereket képviselik, hanem külső érdekeket és saját pénzügyi szempontjaikat. Állítása szerint elfogadhatatlan, ha egy politikus szerint a választóknak nincs közük az ilyen kérdésekhez.