Bujdosó Andrea tűnjön el a közéletből! – Menczer Tamás kemény üzenetet küldött

Menczer Tamás a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy riporter arról kérdezte Bujdosó Andreát, mennyit keresett eddig a háborún, illetve mennyit nőtt a Shell-részvényeinek értéke. A válasz így hangzott:
Ehhez kinek mi köze van?”
Menczer szerint a reakció „felháborító, arcátlanság és tűrhetetlen”, mert úgy látja, hogy akik Magyarország vezetésére jelentkeznek, nem a magyar embereket képviselik, hanem külső érdekeket és saját pénzügyi szempontjaikat. Állítása szerint elfogadhatatlan, ha egy politikus szerint a választóknak nincs közük az ilyen kérdésekhez.
„Ez a brüsszeli út, és van egy magyar út”
A bejegyzésben a politikus úgy fogalmazott:
Maguk csak fizessenek. Mi meg majd jól keresünk rajta. Na ez a Tisza. És ez a brüsszeli út.”
Hozzátette, hogy szerinte ezzel szemben egy „magyar út” áll, amelyet Orbán Viktor képvisel. Menczer arra kérte a választókat, hogy április 12-én a két irány közül körültekintően válasszanak.