Bujdosó Andrea tűnjön el a közéletből! – Menczer Tamás kemény üzenetet küldött

Felháborítónak és arcátlannak nevezte Menczer Tamás a tiszás Bujdosó Andrea nyilatkozatát, amelyben a politikus a Shell-részvényeivel kapcsolatos kérdésre reagált. A kormánypárti politikus szerint ez az eset is megmutatja: április 12-én két út közül választhatnak az emberek.
Menczer Tamás a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy riporter arról kérdezte Bujdosó Andreát, mennyit keresett eddig a háborún, illetve mennyit nőtt a Shell-részvényeinek értéke. A válasz így hangzott: 

Menczer Tamás
Menczer Tamás arra kéri a választókat, fontolják meg, mit választanak: a brüsszeli, vagy a magyar utat (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

Ehhez kinek mi köze van?”

Menczer szerint a reakció „felháborító, arcátlanság és tűrhetetlen”, mert úgy látja, hogy akik Magyarország vezetésére jelentkeznek, nem a magyar embereket képviselik, hanem külső érdekeket és saját pénzügyi szempontjaikat. Állítása szerint elfogadhatatlan, ha egy politikus szerint a választóknak nincs közük az ilyen kérdésekhez.

Ha a Tisza leválasztja Magyarországot az orosz energiáról, a Shell-részvények értéke sokszorosára nő

„Ez a brüsszeli út, és van egy magyar út”

A bejegyzésben a politikus úgy fogalmazott: 

Maguk csak fizessenek. Mi meg majd jól keresünk rajta. Na ez a Tisza. És ez a brüsszeli út.” 

Hozzátette, hogy szerinte ezzel szemben egy „magyar út” áll, amelyet Orbán Viktor képvisel. Menczer arra kérte a választókat, hogy április 12-én a két irány közül körültekintően válasszanak.

