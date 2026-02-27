Durva üzenet Magyar Péternek: „Mindenki lát mindent”

A Peti azért panaszkodik, mert Orbán Viktor nem tájékoztatja az ukránok fenyegetéseiről. Segítek, Peti, például azért nem tájékoztat, mert te az ukránokkal vagy – üzent Menczer Tamás Magyar Péternek, hozzátéve, ő „Zelenszkij haverjától mindent tud".

Menczer Tamás üzent Magyar Péternek, azt mondta, mindenki lát mindent

Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

További, ugyancsak személyes, informális hangvételben így folytatta: esetleg szólhatnál neki, hogy azonnal indítsa újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.

Az van, Peti, hogy mindenki lát mindent. Te Münchenben szövetséget kötöttél Brüsszellel és Kijevvel. Weber és Zelenszkij bábja vagy. Ezért nem szólalsz fel az ukrán olajblokád ellen.



De a magyarok a bábfigurákat mindig elzavarták,

ez a sors vár rád is. Várnak már „nagy elődeid” a magyar politikatörténet szemétdombján. Ott van a Fegyőr Bandi, MZP és az ápolók meg a teljes SZDSZ. Haverok, buli, Fanta. Szerintem drogot is találsz, ne aggódj.

Mindeközben Orbán Viktor megvédi a magyar energiabiztonságot és a rezsicsökkentést, az ukrán olajblokádot megtöri.

Magyarország az első!

Nem Ukrajna.