Orbán Viktor üzenetet tett közzé! Az olajszállításról van szó!

Tüzet nyitottak a svédek az oroszokra, kitört a pánik

menczer tamás

Durva üzenet Magyar Péternek: „Mindenki lát mindent”

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Személyes hangvételű üzenetet küldött a Fidesz kommunikációs igazgatója Magyar Péternek, a Tisza elnökének. Menczer Tamás világossá tette, Magyarország az első és nem Ukrajna.
menczer tamásorbán viktorMagyar Péter

A Peti azért panaszkodik, mert Orbán Viktor nem tájékoztatja az ukránok fenyegetéseiről. Segítek, Peti, például azért nem tájékoztat, mert te az ukránokkal vagy – üzent Menczer Tamás Magyar Péternek, hozzátéve, ő „Zelenszkij haverjától mindent tud".

Tápiószecső, 2026. február 25.Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a kormánypártok országjárásának tápiószecsői lakossági fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a Kós Károly Művelődési Központ és Könyvtárban 2026. február 25-én.MTI/Bruzák Noémi
Menczer Tamás üzent Magyar Péternek, azt mondta, mindenki lát mindent
Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

További, ugyancsak személyes, informális hangvételben így folytatta: esetleg szólhatnál neki, hogy azonnal indítsa újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.
Az van, Peti, hogy mindenki lát mindent. Te Münchenben szövetséget kötöttél Brüsszellel és Kijevvel. Weber és Zelenszkij bábja vagy. Ezért nem szólalsz fel az ukrán olajblokád ellen.
 

De a magyarok a bábfigurákat mindig elzavarták,

ez a sors vár rád is. Várnak már „nagy elődeid” a magyar politikatörténet szemétdombján. Ott van a Fegyőr Bandi, MZP és az ápolók meg a teljes SZDSZ. Haverok, buli, Fanta. Szerintem drogot is találsz, ne aggódj.
Mindeközben Orbán Viktor megvédi a magyar energiabiztonságot és a rezsicsökkentést, az ukrán olajblokádot megtöri.
Magyarország az első!
Nem Ukrajna.

 

