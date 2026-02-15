Hírlevél
Rendkívüli

Menczer Tamás: Húszperces kérdezz-felelek, igaz, felelni nem mindig engedtek

A kormánypártok kommunikációs igazgatója a szombati évértékelő előtt nyilatkozott az ellenzéknek, pontosabban ellenzéki médiumoknak. Menczer Tamás helyre tette a társaságot, nem szaladt el a provokatív kérdések elől.
„Ami a 20 perces interjúból kimaradt… Lerohanás volt, tánc nem. Szép vasárnapot mindenkinek!” – írta Menczer Tamás Facebook-videóbejegyzéséhez vasárnap.

MenczerTamás, Menczer Tamás,
Menczer Tamás: Húszperces kérdezz-felelek, igaz, felelni nem mindig engedtek
Fotó: Facebook/Menczer Tamás 

A kormánypártok kommunikációs igazgatója a szombati évértékelő előtt adott interjút az ellenzéknek, pontosabban ellenzéki médiumoknak, az interjú során szóba került többek között:

  • a rezsicsökkentés,
  • a Pride,
  • a gazdasági vállalások teljesítése,
  • és természetesen Magyar Péter újabb botránya is.

Menczer Tamás: 20 perc kérdezz-felelek

Az interjút megelőző pillanatokról közölt most könnyed videót Menczer Tamás, azzal, hogy a szerinte politikai munkát végző riporterek nem igazán tudták kivárni, amíg a politikus befejezi a megbeszélést kollégáival, lerohanták:

Azonban a könnyed részt követően következett a kemény kérdezz-felelek, amihez Menczer annyit tett hozzá:

Mindent megpróbált ellenem a teljes balliberó sajtó! 20 perces kérdezz-felelek. Igaz, felelni nem mindig engedtek. De elbírtam velük, jó szórakozást!”

Az interjú megtekinthető:

 

