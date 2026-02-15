„Ami a 20 perces interjúból kimaradt… Lerohanás volt, tánc nem. Szép vasárnapot mindenkinek!” – írta Menczer Tamás Facebook-videóbejegyzéséhez vasárnap.

Menczer Tamás: Húszperces kérdezz-felelek, igaz, felelni nem mindig engedtek

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A kormánypártok kommunikációs igazgatója a szombati évértékelő előtt adott interjút az ellenzéknek, pontosabban ellenzéki médiumoknak, az interjú során szóba került többek között:

a rezsicsökkentés,

a Pride,

a gazdasági vállalások teljesítése,

és természetesen Magyar Péter újabb botránya is.

Menczer Tamás: 20 perc kérdezz-felelek

Az interjút megelőző pillanatokról közölt most könnyed videót Menczer Tamás, azzal, hogy a szerinte politikai munkát végző riporterek nem igazán tudták kivárni, amíg a politikus befejezi a megbeszélést kollégáival, lerohanták:

Azonban a könnyed részt követően következett a kemény kérdezz-felelek, amihez Menczer annyit tett hozzá:

Mindent megpróbált ellenem a teljes balliberó sajtó! 20 perces kérdezz-felelek. Igaz, felelni nem mindig engedtek. De elbírtam velük, jó szórakozást!”

Az interjú megtekinthető: