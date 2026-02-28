Menczer Tamás elmondta, mit mondana az ukrán elnöknek

Hírlevél
33 perce
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte, a magyar kormány minden szükséges lépést megtettük az energiabiztonság biztosítás érdekében.
tisza pártorbán viktorháborúellenes gyűlészelenszkij

Azonnal indítsa újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Nyilvánvaló, hogy politikai okokból politikai támadásként zárta el, majd pedig nem engedték be a magyar és a szlovák szakértőket sem” – mondta el az esztergomi Háborúellenes Gyűlés után, a Patriótának adott interjújában Menczer Tamás.

 

Kiemelte, 

az ukránok, Zelenszkij senkit nem enged a vezetékhez azért, mert hazudnak, a vezetéknek semmi baja nincsen. És további támadásokat, akciókat terveznek, ezért rendelte el Orbán Viktor a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét, amit ma reggel ellenőrzött Százhalombattán. 

A politikus szerint mindeközben a Tisza Párt nem a magyar emberek, hanem az ukrán vezetés oldalára állt.

 

