Menczer Tamás elmondta, mit mondana az ukrán elnöknek

Azonnal indítsa újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Nyilvánvaló, hogy politikai okokból politikai támadásként zárta el, majd pedig nem engedték be a magyar és a szlovák szakértőket sem” – mondta el az esztergomi Háborúellenes Gyűlés után, a Patriótának adott interjújában Menczer Tamás.

Kiemelte,

az ukránok, Zelenszkij senkit nem enged a vezetékhez azért, mert hazudnak, a vezetéknek semmi baja nincsen. És további támadásokat, akciókat terveznek, ezért rendelte el Orbán Viktor a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét, amit ma reggel ellenőrzött Százhalombattán.

A politikus szerint mindeközben a Tisza Párt nem a magyar emberek, hanem az ukrán vezetés oldalára állt.