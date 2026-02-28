Menczer Tamás estéje a balliberális sajtóval

Hol vagytok? A balliberális sajtót hiányolta Esztergomból Menczer Tamás.
A tegnap estét a balliberális sajtóval töltöttem a választókörzetemben - mondta Menczer Tamás rövid üzenetében, Esztergomból a háborúellenes gyűlésről.
Szerette volna a ma reggelt is velük tölteni a háborúellenes gyűlés előtt, de nem jöttek. (Ezt annak kapcsán mondta, hogy más esetben többször is megállították és többek kérdésére válaszolt.)
Hol vagytok? - tette fel a költői kérdést, hozzátéve, hiányoztok.
Fidesz a biztos választás - tette hozzá.
Az esztergomi háborúellenes gyűlés itt követhető élőben.
