Menczer Tamás estéje a balliberális sajtóval

Hol vagytok? A balliberális sajtót hiányolta Esztergomból Menczer Tamás.
menczer tamásfideszesztergomgyűlés

A tegnap estét a balliberális sajtóval töltöttem a választókörzetemben - mondta Menczer Tamás rövid üzenetében, Esztergomból a háborúellenes gyűlésről.

Menczer Tamás
Menczer Tamás nem először és nem utoljára állt a balliberális sajtó rendelkezésére
Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Szerette volna a ma reggelt is velük tölteni a háborúellenes gyűlés előtt, de nem jöttek. (Ezt annak kapcsán mondta, hogy más esetben többször is megállították és többek kérdésére válaszolt.)

Hol vagytok?  - tette fel a költői kérdést, hozzátéve, hiányoztok.

Fidesz a biztos választás - tette hozzá.

Az esztergomi háborúellenes gyűlés itt követhető élőben.

