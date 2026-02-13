Menczer Tamást megfenyegették a tiszás Facebook-huszárok

Menczer Tamás február 11-én, szerdán tartott ürömi fórumjáról beszélt Reels-videójában.

Menczer Tamás Ürömön (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

Menczer Tamás fenyegetést kapott

A fórummal kapcsolatban egy Facebook-kommentelő meglepetést kívánt okozni a frakcióvezetőnek, és másokat is ugyanerre buzdított. A hozzászólást betűhíven idézzük:

A mai nap meg kellene lepni Menczert ürömön igérget szerintem kampányol a művelödési házba nyilt fórumot tart.”

A nagy szervezkedésből azonban nem lett semmi. Menczer Tamás csalódott beszámolója szerint a tiszások megint betojtak, és a felbujtó, Szűcs Gyula nem jelent meg a fórumon.

A Fidesz kommunikációs igazgatója ezután összefoglalta az esemény kulcstémáit; elmondása szerint

177 millió forintnyi fejlesztési forrás érkezik Ürömre, 112 millió forintból fel lesz újítva a Rókahegyi út, és az Ürömi FC is kap 65 millió forintot az öltözők és a környezet rendbetételére.

A tiszások úgy látom, készülnek a vereségre. Igaz, ahogy elnézem Magyar Pétert, ez nem is csoda. Hajrá Üröm, hajrá Budakörnyéke!”

– tette hozzá Menczer Tamás.