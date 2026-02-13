Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken

Olvasta?

Ütős paródiával gúnyolta ki Magyar Pétert Dopeman

facebook

Menczer Tamást megfenyegették a tiszás Facebook-huszárok

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meglepni készültek, végül mégis kikosarazták a Fidesz kommunikációs igazgatóját. Menczer Tamás videóüzenetben fejezte ki csalódását az elmaradt találkozóval kapcsolatban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
facebookfenyegetésfórumTisza PártkommenthuszárÜrömMenczer Tamás

Menczer Tamás február 11-én, szerdán tartott ürömi fórumjáról beszélt Reels-videójában

Menczer Tamás Ürömön (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)
Menczer Tamás Ürömön (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

Menczer Tamás fenyegetést kapott

A fórummal kapcsolatban egy Facebook-kommentelő meglepetést kívánt okozni a frakcióvezetőnek, és másokat is ugyanerre buzdított. A hozzászólást betűhíven idézzük:

A mai nap meg kellene lepni Menczert ürömön igérget szerintem kampányol a művelödési házba nyilt fórumot tart.”

A nagy szervezkedésből azonban nem lett semmi. Menczer Tamás csalódott beszámolója szerint a tiszások megint betojtak, és a felbujtó, Szűcs Gyula nem jelent meg a fórumon. 

A Fidesz kommunikációs igazgatója ezután összefoglalta az esemény kulcstémáit; elmondása szerint 

177 millió forintnyi fejlesztési forrás érkezik Ürömre, 112 millió forintból fel lesz újítva a Rókahegyi út, és az Ürömi FC is kap 65 millió forintot az öltözők és a környezet rendbetételére.

A tiszások úgy látom, készülnek a vereségre. Igaz, ahogy elnézem Magyar Pétert, ez nem is csoda. Hajrá Üröm, hajrá Budakörnyéke!”

– tette hozzá Menczer Tamás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!