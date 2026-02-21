Hírlevél
Fordulat történt a fronton? Zelenszkij háborús bejelentést tett

Menczer Tamás

Menczer Tamás: Igen, magyar emberek odaveszhetnek, hogyha a Tisza nyer

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
A lehető legnagyobb veszélynek gondolom, hogy magyar emberek odaveszhetnek, hogyha a Tisza nyer - ezt válaszolta a Fidesz kommunikációs igazgatója a hvg-nek a tarkónlövős AI-videó kapcsán. Menczer Tamás szerint Magyar Péter pártja támogatja a háborút és az Ukrajnába való pénzküldést, kormányra kerülve pedig engedne a kijevi és brüsszeli nyomásnak.
Menczer TamásFideszhvgVálasztás 2026

Szerda este mesterséges intelligenciával készült kampányvideót tett közzé a Fidesz budapesti szervezete, amiben egy kislány az édesapját várja haza, miközben a férfit a háborúban kivégzik. A baloldali média és velük összhangban Magyar Péter megpróbált ügyet kreálni az anyagból. Ennek keretében a hvg arról faggatta Menczer Tamást, hogy mi a véleménye az ügyről. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás elmondta a véleényét a Fidesz AI videójáról. 
Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A fideszes politikus a jelenetről közzétett egy rövid videót. Válaszában azt mondta, a legkomolyabb kockázatnak tartja a Tisza Párt hatalomba jutását, szerinte annál is rosszabb dolgok történhetnek, mint ami a videóban látható volt. Majd felidézte az angol meg a francia vezérkari főnök szavait, akik arról beszéltek, hogy 

fel kell készülnünk a gyerekeinket elvesztésére, az európai embereknek áldozatot kell hozniuk. 

"Az is nagyon szörnyű, ha valaki elveszíti az édesapját, szülőt veszít el, édesapát vagy édesanyát, de az még szörnyűbb, ha a szülő elveszti a gyerekét. És ezt nem én mondom, hogy ez valós veszély" - összegzett Menczer Tamás, aki később ennél is egyértelműbben fogalmazva kijelentette, hogy

igen, abszolút, a lehető legnagyobb veszélynek gondolom, hogy magyar emberek odaveszhetnek, hogyha a Tisza nyer.

Állítását azzal indokolta, hogy Magyar Péter pártja támogatja a háborút és az Ukrajnába való pénzküldést. Úgy látja, hogy kormányra kerülve a baloldali párt fegyvereket és katonákat is küldene Kijevnek. "A Tisza ezt támogatná, erre nem tudna nemet mondani. Nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, Orbán Viktor viszont tud" -zárta a hvg-nek adott válaszát Menczer Tamás, aki szerint ez a választás tétje április 12-én.


 

 

