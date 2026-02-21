Menczer Tamás: Igen, magyar emberek odaveszhetnek, hogyha a Tisza nyer

Szerda este mesterséges intelligenciával készült kampányvideót tett közzé a Fidesz budapesti szervezete, amiben egy kislány az édesapját várja haza, miközben a férfit a háborúban kivégzik. A baloldali média és velük összhangban Magyar Péter megpróbált ügyet kreálni az anyagból. Ennek keretében a hvg arról faggatta Menczer Tamást, hogy mi a véleménye az ügyről.

Menczer Tamás elmondta a véleényét a Fidesz AI videójáról.

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A fideszes politikus a jelenetről közzétett egy rövid videót. Válaszában azt mondta, a legkomolyabb kockázatnak tartja a Tisza Párt hatalomba jutását, szerinte annál is rosszabb dolgok történhetnek, mint ami a videóban látható volt. Majd felidézte az angol meg a francia vezérkari főnök szavait, akik arról beszéltek, hogy

fel kell készülnünk a gyerekeinket elvesztésére, az európai embereknek áldozatot kell hozniuk.

"Az is nagyon szörnyű, ha valaki elveszíti az édesapját, szülőt veszít el, édesapát vagy édesanyát, de az még szörnyűbb, ha a szülő elveszti a gyerekét. És ezt nem én mondom, hogy ez valós veszély" - összegzett Menczer Tamás, aki később ennél is egyértelműbben fogalmazva kijelentette, hogy

igen, abszolút, a lehető legnagyobb veszélynek gondolom, hogy magyar emberek odaveszhetnek, hogyha a Tisza nyer.

Állítását azzal indokolta, hogy Magyar Péter pártja támogatja a háborút és az Ukrajnába való pénzküldést. Úgy látja, hogy kormányra kerülve a baloldali párt fegyvereket és katonákat is küldene Kijevnek. "A Tisza ezt támogatná, erre nem tudna nemet mondani. Nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, Orbán Viktor viszont tud" -zárta a hvg-nek adott válaszát Menczer Tamás, aki szerint ez a választás tétje április 12-én.



