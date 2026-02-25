Hírlevél
Menczer Tamás elárulta, hogy mi jobb a Fidesznél

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Erős üzenetet küldött Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. A politikus elmondta, hogy minden vállalásukat teljesíteni fogják, mert ez a Fidesz. Minden kérdésre van válasz, hiszen a Fidesznél csak a Fidesz jobb.
Menczer TamásFideszfejlesztés

Erős videót tett közzé Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Budapest, 2026. január 10. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. MTI/Hegedüs Róbert
Menczer Tamás Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Erős üzenetet küldött Menczer Tamás

A politikus bejelentette, hogy minden héten nyílt fórumon számol be a fejlesztésekről, és fideszeseket, tiszásokat, valamint újságírókat is vár. Hangsúlyozta, hogy a Fidesz minden vállalását teljesíti, minden kérdésre választ ad, mert „a Fidesznél csak a Fidesz jobb”.

 

