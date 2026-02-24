Menczer Tamás: Helló, Telex, ez a Fidesz, mindenre van válasz

„Helló, Telex! Ez a Fidesz, mindenre van válasz” – üzente Facebook-videójában Menczer Tamás, miután a portál egyik műsorában a megszólalásairól beszéltek. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója nyílt fórumra hívta a sajtót, hangsúlyozva: csak Orbán Viktor és a Fidesz jelent biztos választást.
„Helló, Telex! Ez a Fidesz, mindenre van válasz. Minden fórum nyílt fórum. Várom a független-objektív balliberális sajtó tisztelt képviselőit holnap 18 órakor Tápiószecsőn és pénteken 18 órakor Pilisjászfalun. Nemet mondunk a háborúra. A tiszások Brüsszel és Kijev bábjai. Csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!” – írja Facebook-videója fölött Menczer Tamás.
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgazója arra reagált, hogy a Telex egy műsorűban arról értekeztek: sok tartalmat tesz közzé, és válaszol a balliberális sajtónak is.
