Menczer Tamás: Helló, Telex, ez a Fidesz, mindenre van válasz

„Helló, Telex! Ez a Fidesz, mindenre van válasz. Minden fórum nyílt fórum. Várom a független-objektív balliberális sajtó tisztelt képviselőit holnap 18 órakor Tápiószecsőn és pénteken 18 órakor Pilisjászfalun. Nemet mondunk a háborúra. A tiszások Brüsszel és Kijev bábjai. Csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!” – írja Facebook-videója fölött Menczer Tamás.

Fotó: Facebook

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgazója arra reagált, hogy a Telex egy műsorűban arról értekeztek: sok tartalmat tesz közzé, és válaszol a balliberális sajtónak is.