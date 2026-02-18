Menczer Tamás újabb részleteket árul el a Békemenetről – kövesse nálunk élőben!

Békemenet lesz ismét március 15-én – erről is beszél majd Menczer Tamás az igazság órájában. A Fidesz kommunikációs igazgatója arról is beszámol, hogy

Ukrajna már titkosszolgálati akciót is kilátásba helyezett a kormányváltás érdekében,

míg a háborús nyerészkedő Bujdosó Andrea tiszás jelölt szerint senkinek semmi köze hozzá, hogy 330 millió forintot keresett a Shell-részvényein. Az adásban szó lesz Magyar Péter rendőrségi intézkedésbe torkollott müncheni találkozójáról is.