Menczer Tamás újabb részleteket árul el a Békemenetről – kövesse nálunk élőben!

Az ukrán titkosszolgálati akcióktól Magyar Péter müncheni balhéján át a Békemenetig sok mindenról szó lesz az Igazság órájában, melynek vendége a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Választás 2026Békemenetigazság órájaMenczer TamásMagyar Péter

Békemenet lesz ismét március 15-én – erről is beszél majd Menczer Tamás az igazság órájában. A Fidesz kommunikációs igazgatója arról is beszámol, hogy 

Ukrajna már titkosszolgálati akciót is kilátásba helyezett a kormányváltás érdekében, 

míg a háborús nyerészkedő Bujdosó Andrea tiszás jelölt szerint senkinek semmi köze hozzá, hogy 330 millió forintot keresett a Shell-részvényein. Az adásban szó lesz Magyar Péter rendőrségi intézkedésbe torkollott müncheni találkozójáról is.

 

