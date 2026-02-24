Menczer Tamás: Így buktak le az ukránok

Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy lebuktak az ukránok, amikor a brüsszeli egyeztetésen nem adtak egyértelmű választ a Barátság-kőolajvezeték ügyében. A politikus a kőolajvezeték ügyében történteket politikai támadásnak minősítette Magyarországgal szemben.

A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy véli, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítása nem technikai, hanem politikai döntés volt. Menczer Tamás szerint az ukrán fél brüsszeli reakciója egyértelművé tette, hogy Zelenszkij politikai okokból lépett, Magyarország azonban felkészülten reagált. Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Menczer Tamás szerint egyértelműen politikai támadás a Barátság-vezeték leállítása

Szijjártó Péter elmondta. Brüsszelben a Külügyminiszterek Tanácsán a luxemburgi külügyminiszter azt mondta, hogy Ukrajna engedjen be magyar és szlovák szakértőket, hogy ezek a szakértők megnézzék a Barátság-vezetéket, megnézzék, hogy megsérült-e, megnézzék, hogy milyen állapotban van”

- mondta Menczer Tamás, aki szerint a kulcskérdés az volt, miként reagál az ukrán fél erre a javaslatra. Az ukrán külügyminiszter pedig nem adott egyértelmű választ.

Nem azt mondta, hogy persze, jöjjenek ezek a szakértők. Hebegett-habogott, és azt mondta, hogy majd erről egyeztet, majd ennek utána kell néznie. Óriási bukta!”

- hangsúlyozta a Fidesz politikusa, hozzátéve, hogy ez alapján a vezeték elzárása nyilvánvalóan nem egy műszaki probléma következménye, hanem tudatos politikai döntés volt. Mint mondta:

Mindenki tudja, hogy Zelenszkij politikai okokból, politikai támadásként zárta el a Barátság-vezetéket”.

Menczer Tamás a bejegyzésében a hazai ellenzéket bírálva úgy fogalmazott.

A Tisza persze hallgat és sunnyog. Nem csoda, ők az ukránokkal vannak.”

A kommunikációs igazgató ezzel arra utalt, hogy szerinte az ellenzéki párt nem védi meg a magyar érdekeket az energiaellátás kérdésében.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta ugyanakkor azt, hogy az Orbán-kormány megtette a szükséges lépéseket a magyar energiaellátás biztonságának garantálására. Mint mondta, a kormány feltöltötte a tartalékokat, és „az üzemanyaghiánytól megmentette Magyarországot”. Hozzátette azt is, hogy Magyarország „nem zsarolható”, és Ukrajnával szemben is megtette a szükséges lépéseket.