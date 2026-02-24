Hírlevél
Durva lépés jöhet: betiltanák az orosz kőolaj szállítását a Barátság vezetéken

Menczer Tamás

Menczer Tamás: Így buktak le az ukránok

A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy véli, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítása nem technikai, hanem politikai döntés volt. Menczer Tamás szerint az ukrán fél brüsszeli reakciója egyértelművé tette, hogy Zelenszkij politikai okokból lépett, Magyarország azonban felkészülten reagált.
Menczer Tamás Barátság kőolajvezeték Ukrajna

Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy lebuktak az ukránok, amikor a brüsszeli egyeztetésen nem adtak egyértelmű választ a Barátság-kőolajvezeték ügyében. A politikus a kőolajvezeték ügyében történteket politikai támadásnak minősítette Magyarországgal szemben.

Menczer Tamás szerint egyértelműen politikai támadás a Barátság-vezeték leállítása
A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy véli, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítása nem technikai, hanem politikai döntés volt. Menczer Tamás szerint az ukrán fél brüsszeli reakciója egyértelművé tette, hogy Zelenszkij politikai okokból lépett, Magyarország azonban felkészülten reagált. Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Menczer Tamás szerint egyértelműen politikai támadás a Barátság-vezeték leállítása

Szijjártó Péter elmondta. Brüsszelben a Külügyminiszterek Tanácsán a luxemburgi külügyminiszter azt mondta, hogy Ukrajna engedjen be magyar és szlovák szakértőket, hogy ezek a szakértők megnézzék a Barátság-vezetéket, megnézzék, hogy megsérült-e, megnézzék, hogy milyen állapotban van”

- mondta Menczer Tamás, aki szerint a kulcskérdés az volt, miként reagál az ukrán fél erre a javaslatra. Az ukrán külügyminiszter pedig nem adott egyértelmű választ.

Nem azt mondta, hogy persze, jöjjenek ezek a szakértők. Hebegett-habogott, és azt mondta, hogy majd erről egyeztet, majd ennek utána kell néznie. Óriási bukta!”

- hangsúlyozta a Fidesz politikusa, hozzátéve, hogy ez alapján a vezeték elzárása nyilvánvalóan nem egy műszaki probléma következménye, hanem tudatos politikai döntés volt. Mint mondta:

Mindenki tudja, hogy Zelenszkij politikai okokból, politikai támadásként zárta el a Barátság-vezetéket”.

Menczer Tamás a bejegyzésében a hazai ellenzéket bírálva úgy fogalmazott.

A Tisza persze hallgat és sunnyog. Nem csoda, ők az ukránokkal vannak.”

A kommunikációs igazgató ezzel arra utalt, hogy szerinte az ellenzéki párt nem védi meg a magyar érdekeket az energiaellátás kérdésében.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta ugyanakkor azt, hogy az Orbán-kormány megtette a szükséges lépéseket a magyar energiaellátás biztonságának garantálására. Mint mondta, a kormány feltöltötte a tartalékokat, és „az üzemanyaghiánytól megmentette Magyarországot”. Hozzátette azt is, hogy Magyarország „nem zsarolható”, és Ukrajnával szemben is megtette a szükséges lépéseket.

 

