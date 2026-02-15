Így köszönt el a teljes balliberális sajtótól Menczer Tamás

További jó munkát! Várom önöket a választókerületem nyílt fórumain – reagált Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója a baloldali sajtó munkatársainak.
Kérdezzék meg Bujdosó Andreát, mennyit keresett a Shell részvényein! – zárta gondolatait, majd elköszönt.
A Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője, Bujdosó Andrea reagált a vagyonával és a Shell-részvényeivel kapcsolatos találgatásokra a Hír TV-nek adott villámnyilatkozatában.
Ezt a nyilatkozatot Menczer Tamás felháborítónak és arcátlannak nevezte, amelyben a politikus a Shell-részvényeivel kapcsolatos kérdésre reagált. Menczer Tamás szerint ez az eset is megmutatja: április 12-én két út közül választhatnak az emberek. Innen tehát az üzenet is: kérdezzék Bujdosó Andreát.