bujdosó andrea

Így köszönt el a teljes balliberális sajtótól Menczer Tamás

51 perce
Olvasási idő: 2 perc
Így köszöntem el a teljes balliberális sajtótól! – Menczer Tamás bemutatta, hogyan.
bujdosó andreasajtótisza pártrészvénymenczer tamás

További jó munkát! Várom önöket a választókerületem nyílt fórumain – reagált Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója a baloldali sajtó munkatársainak.

Orbán Viktor, Menczer Tamás
Menczer Tamás ezúttal rövidre fogta, és a lényegre irányította a figyelmet
Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Kérdezzék meg Bujdosó Andreát, mennyit keresett a Shell részvényein! – zárta gondolatait, majd elköszönt.

A Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője, Bujdosó Andrea reagált a vagyonával és a Shell-részvényeivel kapcsolatos találgatásokra a Hír TV-nek adott villámnyilatkozatában.

Ezt a nyilatkozatot Menczer Tamás felháborítónak és arcátlannak nevezte, amelyben a politikus a Shell-részvényeivel kapcsolatos kérdésre reagált. Menczer Tamás szerint ez az eset is megmutatja: április 12-én két út közül választhatnak az emberek. Innen tehát az üzenet is: kérdezzék Bujdosó Andreát.

 

