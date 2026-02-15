Így köszönt el a teljes balliberális sajtótól Menczer Tamás

További jó munkát! Várom önöket a választókerületem nyílt fórumain – reagált Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója a baloldali sajtó munkatársainak.

Menczer Tamás ezúttal rövidre fogta, és a lényegre irányította a figyelmet

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Kérdezzék meg Bujdosó Andreát, mennyit keresett a Shell részvényein! – zárta gondolatait, majd elköszönt.

A Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője, Bujdosó Andrea reagált a vagyonával és a Shell-részvényeivel kapcsolatos találgatásokra a Hír TV-nek adott villámnyilatkozatában.

Ezt a nyilatkozatot Menczer Tamás felháborítónak és arcátlannak nevezte, amelyben a politikus a Shell-részvényeivel kapcsolatos kérdésre reagált. Menczer Tamás szerint ez az eset is megmutatja: április 12-én két út közül választhatnak az emberek. Innen tehát az üzenet is: kérdezzék Bujdosó Andreát.