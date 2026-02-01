Menczer Tamás irányba állította a riportert – videó

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Egészen furcsa gondolattal állt elő egy riporter a hatvani háborúellenes gyűlés napján. Menczer Tamás videóbejegyzését érdemes megtekinteni, nagyon tanulságos.
„A fiatalokról egy fiatal hölgynek. A vége (is) nagyon tanulságos. Szánj rá 6 percet. Háborúellenes gyűlés, Hatvan” – írta Menczer Tamás videó-bejegyzéséhez.

Menczer Tamása a hatvani háborúellenes gyűlésen
Fotó: Facebook/Menczer Tamás 

A kormánypártok kommunikációs igazgatóját arról kérdezték a hatvani háborúellenes gyűlés napján, hogy a Medián mérése szerint alacsony a Fidesz támogatottsága a fiatalok körében.

A politikus válaszában elmondta, hogy szerinte nem helyes annak a Mediánnak a felmérésére hivatkozni, amely vezetője, Hann Endre maga vallotta be, hogy a felméréseik nem értelmezhetők előrejelzésként, a felméréseik hamisak.

A Fidesz támogatottsága a fiatalok körében is folyamatosan nő és országosan pedig a legmagasabb”

– jegyezte meg Menczer, majd ara is kitért, hogy a fiatalok gyűjtsenek tapasztalatot külföldön, de jöjjenek haza, ugyanis

ez a hazájuk. És mindenhol máshol a világban csak vendégek lesznek.”

Menczer Tamás: Amikor azt mondják, hogy ez nem előrejelzés, akkor bevallják, hogy hazudtak

Menczer Tamás: Ezért is jó a fiataloknak itthon

Emellett azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy itthon

  • ők is békében és biztonságban élnek,
  • 25 év alatt nem fizetnek adót, ez a világon páratlan,
  • olyan otthonteremtési lehetőségük van, ami a világon sehol.

Azzal kapcsolatban, hogy a fiatalok körében alacsonyabb a kormánypártok támogatottsága, mint az idősebbeknél azt mondta, ez természetes, hiszen minden fiatal szeret lázadni, de úgy látja, hogy egyre több fiatal támogatja őket és április 12-ig ez még tovább fog nőni.

Orbán Viktor javaslata is szóba került az interjúban, tudniillik a miniszterelnök arra kérte a szülőket, hogy beszéljenek a gyermekeikkel, adják át gondolataikat a gyermekeknek, hívják fel figyelmüket a világ eseményeire, például arra, hogy

Németországban már sorozzák a fiatalokat, egy ukrán vlogger pedig arról beszél, hogy a magyar fiatalok fognak az ukrán frontra menni.

Menczer azzal kapcsolatban, hogy a riporter szerint, ha a szülő beszél a gyermekével, az külső segítség a Fidesznek, elmondta a riporternek:

„Ne vicceljen! Gondolja ezt át újra. Annál bensőségesebb kapcsolat, mint a szülő-gyermek kapcsolat nincs is jó esetben. Tehát

ha egy szülő beszél a gyermekkel vagy a gyermek a szülővel, az nem külső segítség, hanem az a legalapvetőbb emberi kapcsolat. Azt hiszem, hogy ön ezzel kapcsolatban téved.”

