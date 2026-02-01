Menczer Tamás irányba állította a riportert – videó

„A fiatalokról egy fiatal hölgynek. A vége (is) nagyon tanulságos. Szánj rá 6 percet. Háborúellenes gyűlés, Hatvan” – írta Menczer Tamás videó-bejegyzéséhez.
A kormánypártok kommunikációs igazgatóját arról kérdezték a hatvani háborúellenes gyűlés napján, hogy a Medián mérése szerint alacsony a Fidesz támogatottsága a fiatalok körében.
A politikus válaszában elmondta, hogy szerinte nem helyes annak a Mediánnak a felmérésére hivatkozni, amely vezetője, Hann Endre maga vallotta be, hogy a felméréseik nem értelmezhetők előrejelzésként, a felméréseik hamisak.
A Fidesz támogatottsága a fiatalok körében is folyamatosan nő és országosan pedig a legmagasabb”
– jegyezte meg Menczer, majd ara is kitért, hogy a fiatalok gyűjtsenek tapasztalatot külföldön, de jöjjenek haza, ugyanis
ez a hazájuk. És mindenhol máshol a világban csak vendégek lesznek.”
Menczer Tamás: Ezért is jó a fiataloknak itthon
Emellett azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy itthon
- ők is békében és biztonságban élnek,
- 25 év alatt nem fizetnek adót, ez a világon páratlan,
- olyan otthonteremtési lehetőségük van, ami a világon sehol.
Azzal kapcsolatban, hogy a fiatalok körében alacsonyabb a kormánypártok támogatottsága, mint az idősebbeknél azt mondta, ez természetes, hiszen minden fiatal szeret lázadni, de úgy látja, hogy egyre több fiatal támogatja őket és április 12-ig ez még tovább fog nőni.
Orbán Viktor javaslata is szóba került az interjúban, tudniillik a miniszterelnök arra kérte a szülőket, hogy beszéljenek a gyermekeikkel, adják át gondolataikat a gyermekeknek, hívják fel figyelmüket a világ eseményeire, például arra, hogy
Németországban már sorozzák a fiatalokat, egy ukrán vlogger pedig arról beszél, hogy a magyar fiatalok fognak az ukrán frontra menni.
Menczer azzal kapcsolatban, hogy a riporter szerint, ha a szülő beszél a gyermekével, az külső segítség a Fidesznek, elmondta a riporternek:
„Ne vicceljen! Gondolja ezt át újra. Annál bensőségesebb kapcsolat, mint a szülő-gyermek kapcsolat nincs is jó esetben. Tehát
ha egy szülő beszél a gyermekkel vagy a gyermek a szülővel, az nem külső segítség, hanem az a legalapvetőbb emberi kapcsolat. Azt hiszem, hogy ön ezzel kapcsolatban téved.”