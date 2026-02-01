Menczer Tamás irányba állította a riportert – videó

„A fiatalokról egy fiatal hölgynek. A vége (is) nagyon tanulságos. Szánj rá 6 percet. Háborúellenes gyűlés, Hatvan” – írta Menczer Tamás videó-bejegyzéséhez.

Menczer Tamása a hatvani háborúellenes gyűlésen

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A kormánypártok kommunikációs igazgatóját arról kérdezték a hatvani háborúellenes gyűlés napján, hogy a Medián mérése szerint alacsony a Fidesz támogatottsága a fiatalok körében.

A politikus válaszában elmondta, hogy szerinte nem helyes annak a Mediánnak a felmérésére hivatkozni, amely vezetője, Hann Endre maga vallotta be, hogy a felméréseik nem értelmezhetők előrejelzésként, a felméréseik hamisak.

A Fidesz támogatottsága a fiatalok körében is folyamatosan nő és országosan pedig a legmagasabb”

– jegyezte meg Menczer, majd ara is kitért, hogy a fiatalok gyűjtsenek tapasztalatot külföldön, de jöjjenek haza, ugyanis