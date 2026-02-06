Itt a vége! Ez Kapitány István vallomása – videó

„Ők ilyenek. A pénzedet elveszik, rezsicsökkentésnek kampó, családtámogatásoknak kampó, édesanyák adómentességének kampó, 13. és 14. havi nyugdíjnak kampó. A pénzed megy Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak és a nagy energiacégeknek” – írta Menczer Tamás azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt politikusa, Kapitány István egyenesen megmondta, az adófizetők fognak fizetni mindenért.

Menczer Tamás: A magyar Jockey Ewing mosolyogva mondja bele az arcodba: mindenért te fogsz fizetni

Fotó: YouTube

Menczer Tamás: Csak a Fidesz a biztos választás!

A kormánypártok kommunikációs igazgatója rövid videót osztott meg közösségimédia-oldalán arról, hogy Kapitány István, a Tisza Párt politikusa egyértelművé tette, a magyar adófizetők fogják megfizetni az Ukrajna, a multik és a nagy energiacégek jólétét.

Nézd meg és oszd meg, hogy mindenki lássa, és mindenki tudja, hogy csak a Fidesz a biztos választás!”

– tette hozzá Menczer a bejegyzéséhez.