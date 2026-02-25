Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fico bekeményít a Barátság kőolajvezeték miatt – Jajj Zelenszkijnek

Olvasta?

Orbán Viktor: A választás tétje Magyarország biztonsága

Menczer Tamás

Menczer Tamás kemény üzenetet küldött az agresszív tiszásoknak

21 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nyílt üzenetet küldött a Tisza Párt szimpatizánsainak a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki szerint a politikai vitákat nem a standoknál dolgozó munkatársakon kell levezetni. Menczer Tamás személyes találkozót és nyilvános vitát ajánlott az ellenzéki támogatóknak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer Tamásaktivistatisza pártiVálasztás 2026támadások

Menczer Tamás a közösségi oldalán reagált arra, hogy a kampány során több alkalommal is inzultus érte a kitelepüléseken dolgozó fideszes aktivistákat.

Menczer Tamás: Ne a standoknál vegzálják a munkatársaimat, beszélgessünk személyesen!
Nyílt üzenetet küldött a Tisza Párt szimpatizánsainak a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki szerint a politikai vitákat nem a standoknál dolgozó munkatársakon kell levezetni. Menczer Tamás személyes találkozót és nyilvános vitát ajánlott az ellenzéki támogatóknak. Fotó: Kocsis Zoltán / MTI 

Menczer Tamás: Ne a standoknál vegzálják a munkatársaimat, beszélgessünk személyesen!

A Fidesz politikusa a Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

Azt üzenem a tiszásoknak, hogy ne a munkatársaimat vegzálják a standoknál és az utcán, lehet velem személyesen találkozni.”

Menczer Tamás jelezte: kész személyesen is leülni vitázni. Tájékoztatása szerint Tápiószecsőn tartózkodott a bejegyzés közzétételekor, majd Budakalászon és Pilisjászfalun folytatja az országjárást.

Szívesen beszélgetek a tiszásokkal, témánk van bőven”

– írta.

A Fidesz politikusa felsorolta azokat a kérdéseket, amelyek szerinte érdemi vitát igényelnek. Állítása szerint a Tisza Párt háborúpárti álláspontot képvisel, támogatja a háború finanszírozását, Ukrajna uniós tagságát, valamint azt is, hogy Magyarország leváljon az olcsó orosz energiáról. Menczer szerint mindez a rezsicsökkentés megszüntetését eredményezné.

Várom a tiszásokat, témánk van tehát bőven. Bátorság, tiszások!”

– üzente Menczer Tamás, egyben hangsúlyozva, hogy a politikai vitákat nyíltan és személyesen kell lefolytatni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!