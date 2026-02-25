Menczer Tamás kemény üzenetet küldött az agresszív tiszásoknak

Menczer Tamás a közösségi oldalán reagált arra, hogy a kampány során több alkalommal is inzultus érte a kitelepüléseken dolgozó fideszes aktivistákat.

Nyílt üzenetet küldött a Tisza Párt szimpatizánsainak a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki szerint a politikai vitákat nem a standoknál dolgozó munkatársakon kell levezetni. Menczer Tamás személyes találkozót és nyilvános vitát ajánlott az ellenzéki támogatóknak. Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Menczer Tamás: Ne a standoknál vegzálják a munkatársaimat, beszélgessünk személyesen!

A Fidesz politikusa a Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

Azt üzenem a tiszásoknak, hogy ne a munkatársaimat vegzálják a standoknál és az utcán, lehet velem személyesen találkozni.”

Menczer Tamás jelezte: kész személyesen is leülni vitázni. Tájékoztatása szerint Tápiószecsőn tartózkodott a bejegyzés közzétételekor, majd Budakalászon és Pilisjászfalun folytatja az országjárást.

Szívesen beszélgetek a tiszásokkal, témánk van bőven”

– írta.

A Fidesz politikusa felsorolta azokat a kérdéseket, amelyek szerinte érdemi vitát igényelnek. Állítása szerint a Tisza Párt háborúpárti álláspontot képvisel, támogatja a háború finanszírozását, Ukrajna uniós tagságát, valamint azt is, hogy Magyarország leváljon az olcsó orosz energiáról. Menczer szerint mindez a rezsicsökkentés megszüntetését eredményezné.

Várom a tiszásokat, témánk van tehát bőven. Bátorság, tiszások!”

– üzente Menczer Tamás, egyben hangsúlyozva, hogy a politikai vitákat nyíltan és személyesen kell lefolytatni.