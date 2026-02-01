Helló, Peti! Megszólítottál, itt vagyok, én a „kedves fideszes honfitársad!” A megszólításodra illendő válaszolnom – kezdte Menczer Tamás a Facebook-bejegyzését.

Menczer Tamás kőkeményen kiosztotta Magyar Pétert (Fotó: YouTube)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

„Kedves Brüsszelből irányított, ukránbarát, folyvást hazudozó honfitársam! Kedves Peti! Az a helyzet, hogy ma már, ha valaki rád néz, a szemedbe néz – ami nem könnyű, mert erősen hunyorogsz – akkor tudja az igazságot. Ma már mindenki tudja az igazságot. A teljesség igénye nélkül, íme:

Az Európai Parlamentben Weber parancsára ukrán póló. Ruszinnál a Slava Ukraini. Meg a „berántunk mindenkit.” Az összes ukrán külügyminiszter elárulta, hogy a bábjuk vagy. Az összes szakértőd Kéritől Simonovitsig elárulták, hogy megszorításokra készültök. Most itt ez a Csercsa Balázs, aki elmondta, hogy van gazdád, bizony van, Webernek hívják, minden parancsot végrehajtasz. Meg azt is elmondta, hogy bizony van megszorítócsomag, lesz itt Tisza-adó, vagyonadó és minden más sarc, ha rajtatok múlik.

Ja, a cigányok. Figyelj már, te rózsadombi zsúrpubi, te akkor láttál életedben először cigányt, amikor egy politikai promóvideót forgattál.

A cigányok is tudják, ha valamire jutottak az elmúlt 15 évben, azt a Tisza Párt elvenné tőlük!

Minden uszításra, aljasságra képes vagy, mert látod, hogy lefőtt a kávé, 70 nap, és végleg vége van! Addig még nyilatkozz az ipari kamerának is. Hunyorogva! – üzente Menczer Tamás a Tisza Párt vezérének a bejegyzésében.