Kollár Kinga ne oktasson munkából és tisztességből!

Bujdosó Andrea nem a magyar embereket képviseli, hanem a korábbi munkaadóját, a Shellt, Kapitány Istvánhoz hasonlóan el akarják törölni a rezsicsökkentést, le akarnak bennünket választani az orosz földgázról és kőolajról, és ez egy csomó pénzébe kerülne minden magyar embernek – mondta el egy korábbi bejegyzésében Menczer Tamás, amihez most reakció érkezett Kollár Kingától.
A komránypártok kommunikációs igazgatója nem hagyta annyiban, hogy Kollár Kinga azt feszegeti, hogy mennyit dolgozott a piacon, elmondta:
Én a magyar emberekért dolgozom, maguk meg a piacért dolgoznak, az úgynevezett piacért meg Brüsszelért.”
Menczer Tamás: Kollár Kinga egy bábfigura, hasonlóan a főnökéhez, Magyar Péterhez
A politikus rámutatott, hogy köztudott, Kollár Kinga az, aki örülni szokott annak,
- amikor a magyar emberek nem kapják meg a nekik, járó forrásokat,
- amikor Brüsszel támad és zsarol bennünket azért, mert nemet mondunk a háborúra és a háború finanszírozására, nemet mondunk Ukrajna uniós tagságára, vagy éppen nemet mondunk a bevándorlásra, a migrációra,
- amikor Brüsszel támad és zsarol bennünket, és visszatartja a Magyarországnak járó forrásokat.
Ezzel kapcsolatban leszögezte:
Ne maga oktasson engem munkából és tisztességből. Maga egy bábfigura, hasonlóan a főnökéhez, Magyar Péterhez, vagy éppen Bujdosó Andreához. De ha akarja, magával is kiállok egy vitára a Partizánban, hozza magával Bujdosó Andreát is.”