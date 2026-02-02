Kollár Kinga ne oktasson munkából és tisztességből!

Bujdosó Andrea nem a magyar embereket képviseli, hanem a korábbi munkaadóját, a Shellt, Kapitány Istvánhoz hasonlóan el akarják törölni a rezsicsökkentést, le akarnak bennünket választani az orosz földgázról és kőolajról, és ez egy csomó pénzébe kerülne minden magyar embernek – mondta el egy korábbi bejegyzésében Menczer Tamás, amihez most reakció érkezett Kollár Kingától.

Menczer Tamása a hatvani háborúellenes gyűlésen

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A komránypártok kommunikációs igazgatója nem hagyta annyiban, hogy Kollár Kinga azt feszegeti, hogy mennyit dolgozott a piacon, elmondta:

Én a magyar emberekért dolgozom, maguk meg a piacért dolgoznak, az úgynevezett piacért meg Brüsszelért.”

Menczer Tamás: Kollár Kinga egy bábfigura, hasonlóan a főnökéhez, Magyar Péterhez

A politikus rámutatott, hogy köztudott, Kollár Kinga az, aki örülni szokott annak,

amikor a magyar emberek nem kapják meg a nekik, járó forrásokat,

amikor Brüsszel támad és zsarol bennünket azért, mert nemet mondunk a háborúra és a háború finanszírozására, nemet mondunk Ukrajna uniós tagságára, vagy éppen nemet mondunk a bevándorlásra, a migrációra,

amikor Brüsszel támad és zsarol bennünket, és visszatartja a Magyarországnak járó forrásokat.

Ezzel kapcsolatban leszögezte: