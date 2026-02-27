Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Az atomhatalom bejelentette: nyílt háborút indítanak, most nagy a baj

Fontos

Tüzet nyitottak a svédek az oroszokra, kitört a pánik

Menczer Tamás

Botrányos lebukás: a vezetéket nem vizsgálhatjuk, de katonát kérnek

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán fél nem engedi oda a magyar és szlovák szakértőket a Barátság vezetékhez, miközben Brüsszelben már arról beszélnek, hogy magyar katonákat várnának az ukrán frontra. Menczer Tamás szerint ezzel a beismeréssel egyértelművé vált: az olajelzárás politikai döntés, nem műszaki kérdés.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásSzijjártó PéterVálasztás 2026Barátság kőolajvezetékkatona

Az uniós külügyminiszterek tanácsának hétfői ülésén újabb fordulatot vett a Barátság vezeték ügye – számolt be Menczer Tamás. Szijjártó Péter is részt vett a tanácskozáson, ahol felmerült: az ukrán fél engedje be a magyar és szlovák szakértőket a vezeték állapotának vizsgálatára. Csakhogy az ukrán külügyminiszter nem adott egyértelmű választ arra, hogy miért nem vizsgálhatják meg a vezetéket a magyar szakemberek.

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint Brüsszel és Kijev egyértelműen lebuktatta magát a külügyminiszterek tanácsának ülésén (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

„Nem szakértőket kell küldeni, hanem katonákat”

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója így fogalmazott: 

Az ukránok senkit nem engednek oda a vezetékhez.”

Szerinte ez azt támasztja alá, hogy nem műszaki hibáról van szó, hanem tudatos politikai lépésről. Az ülésen megszólalt az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas is, aki a beszámoló szerint azt vetette fel, hogy nem szakértőket kellene küldeni, hanem katonákat. 

Ez volt az első olyan alkalom, ahol világosan és egyértelműen megfogalmazták, hogy magyar katonákat várnak és magyar katonákat küldenének, ha rajtuk múlna az ukrán frontra.”

– idézte fel a magyar külügyminiszter szavait Menczer Tamás.

Orbán Viktor felfedte, hogy miben állapodott meg Robert Ficóval

A kormányoldal szerint a tét nem csupán az energiaszállítás kérdése. Az olajelzárás, a szakértők távol tartása és a katonai szerepvállalás felvetése egy irányba mutat: politikai nyomásgyakorlás zajlik Magyarországgal szemben. A vita így nemcsak az energiabiztonságról, hanem a békéről, a biztonságról és a magyar családok pénzéről is szól.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!