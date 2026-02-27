Botrányos lebukás: a vezetéket nem vizsgálhatjuk, de katonát kérnek

Az uniós külügyminiszterek tanácsának hétfői ülésén újabb fordulatot vett a Barátság vezeték ügye – számolt be Menczer Tamás. Szijjártó Péter is részt vett a tanácskozáson, ahol felmerült: az ukrán fél engedje be a magyar és szlovák szakértőket a vezeték állapotának vizsgálatára. Csakhogy az ukrán külügyminiszter nem adott egyértelmű választ arra, hogy miért nem vizsgálhatják meg a vezetéket a magyar szakemberek.

Menczer Tamás szerint Brüsszel és Kijev egyértelműen lebuktatta magát a külügyminiszterek tanácsának ülésén (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

„Nem szakértőket kell küldeni, hanem katonákat”

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója így fogalmazott:

Az ukránok senkit nem engednek oda a vezetékhez.”

Szerinte ez azt támasztja alá, hogy nem műszaki hibáról van szó, hanem tudatos politikai lépésről. Az ülésen megszólalt az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas is, aki a beszámoló szerint azt vetette fel, hogy nem szakértőket kellene küldeni, hanem katonákat.

Ez volt az első olyan alkalom, ahol világosan és egyértelműen megfogalmazták, hogy magyar katonákat várnak és magyar katonákat küldenének, ha rajtuk múlna az ukrán frontra.”

– idézte fel a magyar külügyminiszter szavait Menczer Tamás.