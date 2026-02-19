Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna ismét fenyeget: Orbán Viktort börtönbe küldenék

Fontos

Ha Ukrajna tovább keménykedik, akkor áram sem lesz náluk

menczer tamás

Menczer Tamás: „Magyar Péter egy drogos bulikban részt vevő, fogott bábfigura”

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Éles hangú bejegyzésben bírálta Magyar Pétert és a brüsszeli politikát a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint Európa háborús irányba sodródik, Magyarországnak viszont ki kell maradnia a konfliktusból.
Link másolása
Vágólapra másolva!
menczer tamásbrüsszelmanfred weberursula von der leyenMagyar Péter

Menczer Tamás közösségi oldalán úgy fogalmazott: 

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint Magyar Péter nem más, mint egy fogott bábfigura (Forrás: Képernyőkép)

A háborúban az emberek meghalnak. Minden nap. Százával, ezrével.” 

Szerinte hiába próbálják egyesek relativizálni a helyzetet, a konfliktus súlyos emberáldozatokkal jár, miközben Brüsszel egyre keményebb retorikát alkalmaz.

Így hallgat továbbra is a Tisza Párt

„Európa harcban áll?”

A politikus felidézte, hogy Ursula von der Leyen korábban úgy fogalmazott: „Európa harcban áll”, míg Manfred Weber arról beszélt, hogy európai katonák menjenek Ukrajnába. Menczer szerint ezek a kijelentések azt mutatják, hogy egyes európai vezetők készek lennének mélyebben bevonni a kontinens országait a háborúba, amelynek következtében szülők veszítenék el gyermekeiket. Továbbá arra is rámutatott, hogy Magyar Péter kinek az oldalán áll:

Weber és Zelenszkij embere vagy. Egy drogos bulikban részt vevő, fogott bábfigura.

A kormánypárti politikus úgy véli, Magyarországnak nem szabad feladnia szuverenitását és nem szabad belekeverednie a konfliktusba. Álláspontja szerint az ország biztonságát csak olyan vezetés garantálhatja, amely elutasítja a háborús részvételt és a külső nyomásgyakorlást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!