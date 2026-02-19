Menczer Tamás: „Magyar Péter egy drogos bulikban részt vevő, fogott bábfigura”

„Európa harcban áll?”

A politikus felidézte, hogy Ursula von der Leyen korábban úgy fogalmazott: „Európa harcban áll”, míg Manfred Weber arról beszélt, hogy európai katonák menjenek Ukrajnába. Menczer szerint ezek a kijelentések azt mutatják, hogy egyes európai vezetők készek lennének mélyebben bevonni a kontinens országait a háborúba, amelynek következtében szülők veszítenék el gyermekeiket. Továbbá arra is rámutatott, hogy Magyar Péter kinek az oldalán áll:

Weber és Zelenszkij embere vagy. Egy drogos bulikban részt vevő, fogott bábfigura.”

A kormánypárti politikus úgy véli, Magyarországnak nem szabad feladnia szuverenitását és nem szabad belekeverednie a konfliktusba. Álláspontja szerint az ország biztonságát csak olyan vezetés garantálhatja, amely elutasítja a háborús részvételt és a külső nyomásgyakorlást.