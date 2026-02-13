Menczer: Látom, a tiszásokat nagyon idegesíti az igazság!

Hozzátette, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai azért reagálnak ingerülten, mert a leírtak valós alapokon nyugszanak. Menczer szerint a politikai hitelesség alapja az, hogy a közszereplő ugyanazt az arcát mutassa minden helyzetben. Ebben pedig súlyos ellentmondást lát Magyar Péter esetében, aki, más képet fest magáról a nyilvánosság előtt, mint amit a háttérben képvisel. A vita újabb fejezetéhez érkezett: a személyes hitelesség kérdése ismét a politikai csatatér közepére került.