Menczer: Látom, a tiszásokat nagyon idegesíti az igazság!

Menczer Tamás közösségi oldalán arról írt, hogy szerinte a „tisztásokat nagyon idegesíti az igazság”, majd egyértelmű állítást fogalmazott meg Magyar Péterrel kapcsolatban. A politikus szerint a Tisza Párt elnöke „kettős életet él”, és mást mutat a nyilvánosság előtt, mint a magánéletében – sőt, állítása szerint ezt maga Magyar Péter is elismerte.
„Mást mutat a nyilvánosságban, és mást az éjszakában”
A kommunikációs igazgató nem finomkodott:
Magyar Péter kettős életet él. Egy hazug alak.”
Hozzátette, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai azért reagálnak ingerülten, mert a leírtak valós alapokon nyugszanak. Menczer szerint a politikai hitelesség alapja az, hogy a közszereplő ugyanazt az arcát mutassa minden helyzetben. Ebben pedig súlyos ellentmondást lát Magyar Péter esetében, aki, más képet fest magáról a nyilvánosság előtt, mint amit a háttérben képvisel. A vita újabb fejezetéhez érkezett: a személyes hitelesség kérdése ismét a politikai csatatér közepére került.