Menczer: Látom, a tiszásokat nagyon idegesíti az igazság!

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint komoly ellentmondás feszül Magyar Péter nyilvános szereplése és magánélete között. Menczer Tamás közösségi oldalán kemény szavakkal illette a Tisza Párt vezetőjét.
Menczer Tamás közösségi oldalán arról írt, hogy szerinte a „tisztásokat nagyon idegesíti az igazság”, majd egyértelmű állítást fogalmazott meg Magyar Péterrel kapcsolatban. A politikus szerint a Tisza Párt elnöke „kettős életet él”, és mást mutat a nyilvánosság előtt, mint a magánéletében – sőt, állítása szerint ezt maga Magyar Péter is elismerte.

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint nem csoda, hogy Magyar Péter hívei idegesek a beismerés miatt (Forrás: Magyar Nemzet)

„Mást mutat a nyilvánosságban, és mást az éjszakában”

A kommunikációs igazgató nem finomkodott: 

Magyar Péter kettős életet él. Egy hazug alak.”

Egyre nő a feszültség a Tiszánál Magyar Péter beismerő videója után

Hozzátette, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai azért reagálnak ingerülten, mert a leírtak valós alapokon nyugszanak. Menczer szerint a politikai hitelesség alapja az, hogy a közszereplő ugyanazt az arcát mutassa minden helyzetben. Ebben pedig súlyos ellentmondást lát Magyar Péter esetében, aki, más képet fest magáról a nyilvánosság előtt, mint amit a háttérben képvisel. A vita újabb fejezetéhez érkezett: a személyes hitelesség kérdése ismét a politikai csatatér közepére került.

