Menczer Tamás: Magyarország nem zsarolható!

„Háborúellenes gyűlés Esztergom, rengeteg ember, mindenki tudja, hogy mekkora a tét. Üzenjük Zelenszkijnek, Magyarország nem zsarolható” – mondta el a Facebookon közzétett videójában Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás Fotó: Fidesz Sajtó

A politikus mindezt azután mondta, hogy felszólította az ukrán elnököt, azonnal indítsa újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Menczer szerint nyilvánvaló, hogy politikai okokból politikai támadásként zárta el, majd pedig nem engedték be a magyar és a szlovák szakértőket sem