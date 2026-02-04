Menczer Tamás úgy helyretette Manfred Webert, hogy az Magyar Péternek is fájni fog

„Nézd meg ezt az őrültet! Az az álma, hogy európai katonák menjenek Ukrajnába!” – írta Facebook-videója felett Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, reagálva Manfred Weber kijelentésére. Menczer Tamás úgy véli: mindez bizonyítja, hogy Orbán Viktor az egyetlen, aki meg tudja védeni Magyarországot a háborútól.
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgazója Manfred Weber, az EPP elnökének kijelentésére reagált, aki azt mondta: „Most jött el a pillanat, hogy az egyenruhájukon EU-s zászlót viselő csapatokat küldjünk Ukrajnába. Számomra az lenne a megvalósult álom, hogy megmutassuk: ott állunk, együtt, az ukrán barátaink mellett, hogy közösen védjük a szabadságot és a demokráciát.”
