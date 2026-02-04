Menczer Tamás úgy helyretette Manfred Webert, hogy az Magyar Péternek is fájni fog

„Nézd meg ezt az őrültet! Az az álma, hogy európai katonák menjenek Ukrajnába! Ő Magyar Péter főnöke, gazdája. Van még bármi kérdés? Csak Orbán Viktor tudja a háborútól megvédeni Magyarországot! Csak a Fidesz a biztos választás!” – írja Facebook-videója felett Menczer Tamás.

Fotó: KKM

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgazója Manfred Weber, az EPP elnökének kijelentésére reagált, aki azt mondta: „Most jött el a pillanat, hogy az egyenruhájukon EU-s zászlót viselő csapatokat küldjünk Ukrajnába. Számomra az lenne a megvalósult álom, hogy megmutassuk: ott állunk, együtt, az ukrán barátaink mellett, hogy közösen védjük a szabadságot és a demokráciát.”