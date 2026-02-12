Most mutathatják meg, hányan állnak Orbán Viktor mögött

„Az a lényege a nemzeti petíciónak, hogy a magyar emberek erősítsék meg a magyar miniszterelnököt a brüsszeli küzdelmekben” – jelentette ki Facebook-videójában Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, aki szerint a nemzeti konzultációkhoz hasonló kezdeményezések rendkívüli politikai súllyal bírnak.

A kormánypárti politikus úgy fogalmazott: minden ilyen akció célja az úgynevezett egyetértési pontok kialakítása, vagyis annak megmutatása, hogy a magyarok százezres, akár milliós nagyságrendben fejezik ki véleményüket közös ügyekben.

Mint mondta, a miniszterelnök ilyenkor konkrét eredményekre hivatkozhat: a magyarok döntöttek, kinyilvánították akaratukat, és ő ezt az álláspontot képviseli.

„Ez a magyar akarat és ez a magyar döntés, és én ezt képviselem. Nem akarok, és nem is tudok mást képviselni”

– utalt arra, hogy Orbán Viktor a magyar felhatalmazásra támaszkodva áll ellen a brüsszeli nyomásnak. Menczer Tamás értelmezése szerint tehát a nemzeti petíció nem pusztán politikai akció, hanem eszköz arra, hogy a kormányfő mögött világos, számszerűsíthető társadalmi támogatás álljon a brüsszeli viták során.