Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Megszólalt a Liverpool legendája – Szoboszlait ettől ki fogja rázni a hideg

menczer tamás

Most mutathatják meg, hányan állnak Orbán Viktor mögött

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A nemzeti petíció célja, hogy erős, számszerűsíthető felhatalmazást adjon Orbán Viktornak a brüsszeli vitákban – erről beszélt Menczer Tamás Facebook-videójában. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a magyarok véleménynyilvánítása világos politikai erőt jelent, amelyre a miniszterelnök hivatkozhat az uniós tárgyalásokon, amikor a magyar álláspontot képviseli a brüsszeli nyomással szemben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
menczer tamásfidesz – kdnpminiszterelnök

„Az a lényege a nemzeti petíciónak, hogy a magyar emberek erősítsék meg a magyar miniszterelnököt a brüsszeli küzdelmekben” – jelentette ki Facebook-videójában Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, aki szerint a nemzeti konzultációkhoz hasonló kezdeményezések rendkívüli politikai súllyal bírnak.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Forrás: KKM
 

A kormánypárti politikus úgy fogalmazott: minden ilyen akció célja az úgynevezett egyetértési pontok kialakítása, vagyis annak megmutatása, hogy a magyarok százezres, akár milliós nagyságrendben fejezik ki véleményüket közös ügyekben.

Mint mondta, a miniszterelnök ilyenkor konkrét eredményekre hivatkozhat: a magyarok döntöttek, kinyilvánították akaratukat, és ő ezt az álláspontot képviseli. 

„Ez a magyar akarat és ez a magyar döntés, és én ezt képviselem. Nem akarok, és nem is tudok mást képviselni” 

– utalt arra, hogy Orbán Viktor a magyar felhatalmazásra támaszkodva áll ellen a brüsszeli nyomásnak. Menczer Tamás értelmezése szerint tehát a nemzeti petíció nem pusztán politikai akció, hanem eszköz arra, hogy a kormányfő mögött világos, számszerűsíthető társadalmi támogatás álljon a brüsszeli viták során.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!