Menczer Tamás: az Orbán-kormány Brüsszel és Kijev útjában van

Hozzátette, „itt hívok mindenkit arra Önökön keresztül, hogy minden magyar töltse ki a nemzeti petíciót, és álljon ezekben a küzdelmekben a kormány és Orbán Viktor mellé”.

A felsorolt okok miatt az Orbán-kormány Brüsszel és Kijev útjában van – hangoztatta a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás azt mondta, hogy éppen ezért néhány nappal ezelőtt Münchenben született egy megállapodás, egy titkos paktum Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt között német közreműködéssel.

Ez a paktum azt tartalmazza, hogy

a Tisza mindenre igent mond, amire az Orbán-kormány nemet: tehát a Tisza támogatja a háborút, támogatja a háború finanszírozását, támogatja Ukrajna hosszú távú finanszírozását, támogatja Ukrajna uniós tagságát és támogatja azt is, hogy Magyarországot az olcsó orosz energiáról, földgázról és kőolajról leválasszák, így pedig a rezsicsökkentést megszüntessék.

Ezért cserébe Brüsszel és Kijev minden támogatást megad a Tisza Pártnak, Brüsszel és Kijev egy tiszás bábkormányt akar Magyarország élén – fűzte hozzá Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azért zárta el a Barátság kőolajvezetéket és azért nem érkezik január 27. óta kőolaj a Barátság vezetéken Magyarországra, hogy a választás előtt üzemanyaghiányt idézzen elő Magyarországon és ez 1000 forintos üzemanyagárat eredményezzen. Hozzátette, hogy ez egy nyíltan ellenséges lépés Magyarországgal szemben, és egy nyílt beavatkozás a magyarországi választásba.

Természetesen a Tisza hallgat és sunnyog, nem csoda, ők az ukránokkal vannak

– tette hozzá Menczer Tamás.

Menczer Tamás azt mondta, hogy az Orbán-kormány megtette a szükséges lépéseket, az alternatív lehetőségeket megvizsgálta. Hozzátette, hogy mindenki biztos lehet abban és mindenki nyugodt lehet afelől, hogy az Orbán-kormány az ukrán olajblokádot leveri és áttöri. Emellett a szükséges ellenlépéseket is megtette a kormány, tehát világossá tette Orbán Viktor és Szijjártó Péter is, hogy amíg nem jön a Barátság vezetéken kőolaj, addig az Európai Unióban Magyarország minden Ukrajnának fontos és Ukrajnának kedvező döntést megvétóz, ezért vétót emelt a kormány a 90 milliárdos hadikölcsönnel kapcsolatban, amiben ugyan nem veszünk részt Orbán Viktornak köszönhetően, de a vétóra van lehetőségünk, és ezzel éltünk is, és a 20. szankciós csomagot sem támogatjuk – tette hozzá a kommunikációs igazgató.