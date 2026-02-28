Menczer Tamás az Origónak: A nemzeti petícióval Orbán Viktort erősítjük

Menczer Tamás válasza elején kiemelte, hogy mindenkit a nemzeti petíció kitöltésére és visszaküldésére buzdít. Hangsúlyozta: a nemzeti petíció az eszköz, amivel Orbán Viktort támogathatjuk a Brüsszeli küzdelmekben.

Menczer Tamás a háborúellenes gyűlésen február 28-án, Esztergomban (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

Menczer Tamás tisztázta a petíció lényegét

Mondjunk nemet a háború finanszírozására, mondjunk nemet Ukrajna hosszú távú finanszírozására és arra, hogy Ukrajna miatt eltöröljék a rezsicsökkentést. Erről szól a nemzeti petíció: három nem.”

Menczer Tamás hozzátette: így Orbán Viktor Brüsszelben a petícióra hivatkozva tud nemet mondani nekik.

Orbán Viktor azt tudja mondani Brüsszelben, hogy kedves barátaim, itt van a magyarok döntése, ennyi százázer és ennyi millió ember világosan állást foglalt, ez a magyarok döntése. Én ezt képviselem, akkor is, ha a fejetek tetejére álltok”

– fogalmazott.

Elmondta azt is, hogy kulcsfontosságú, hogy a magyarok egységet mutassanak, ehhez is fontos eszköz a nemzeti petíció.