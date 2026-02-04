Menczer Tamás súlyos bűnlajstromot tolt Magyar Péter orra alá

„Kifelé az embereknek hazudsz, átvered őket, de valójában ha a Tisza nyer, jön a Tisza-adó, a vagyonadó, eltörlitek a családtámogatásokat, az édesanyák adómentességét, a 13. és a 14. havi nyugdíjat” – írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Kiemelte: „Az egyik nagy programíród, Tarr »a választás után mindent lehet« Zoltán, aki közölte, hogy nem mondhatja el az igazságot, mert akkor megbuktok. A másik nagy programíród a főnököd, Manfred Weber, aki világosan elmondta, hogy a Néppártban mindenki ukránpárti, a Tisza is.”

Manfred Weber (b) az Európai Néppárt elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke minden téren együttműködik (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Szép volt rajtatok az ukrán póló az Európa Parlamentben, Peti! Gondolom, te abban is alszol… Ezért támogatjátok Ukrajna uniós tagságát, ami – és ezt meg te mondtad el – a kormányprogramotok része. Hiszen még szavazást is csináltatok, és a tiszások 58 százaléka ezt támogatja.”

„Támogatjátok és finanszíroznátok a háborút, »egy pici szuverenitásról« bármikor lemondasz Weber, Brüsszel és Ukrajna javára. A szavazási jegyzőkönyvek nem hazudnak, minden háborúpárti brüsszeli döntést megszavaztatok, von der Leyent megvédtétek, a Ruszin meg elmondta, hogy »berántanátok« mindenkit a háborúba” – sorolta a Tisza botrányos húzásait Menczer.