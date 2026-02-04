Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezt követeli Zelenszkij az EU-tól – elő a popcornt: látványos felsülés várható

Ezt látnia kell!

Itt a döntés, ez az alkatrész hamarosan örökre eltűnik az autókról

Menczer Tamás

Menczer Tamás súlyos bűnlajstromot tolt Magyar Péter orra alá

26 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Hallom, az este arról hazudtál, hogy a programotok 140 oldalas lesz és készül. Nem úgy van az, Peti! A ti programotok 600 oldal és kész van, a korábbi embered, Csercsa Balázs is elmondta. Konvergenciaprogramnak hívjátok, magyarul megszorítócsomag” – reagált Menczer Tamás Magyar Péter ATV-nek adott kedd esti interjújára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásTisza PártTisza-csomagmegszorításokrezsicsökkentésMagyar Péter

„Kifelé az embereknek hazudsz, átvered őket, de valójában ha a Tisza nyer, jön a Tisza-adó, a vagyonadó, eltörlitek a családtámogatásokat, az édesanyák adómentességét, a 13. és a 14. havi nyugdíjat” – írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Kiemelte: „Az egyik nagy programíród, Tarr »a választás után mindent lehet« Zoltán, aki közölte, hogy nem mondhatja el az igazságot, mert akkor megbuktok. A másik nagy programíród a főnököd, Manfred Weber, aki világosan elmondta, hogy a Néppártban mindenki ukránpárti, a Tisza is.”

Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber elvenné a tagállami vétójogot Fotó: AFP
Manfred Weber (b) az Európai Néppárt elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke minden téren együttműködik (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Szép volt rajtatok az ukrán póló az Európa Parlamentben, Peti! Gondolom, te abban is alszol… Ezért támogatjátok Ukrajna uniós tagságát, ami – és ezt meg te mondtad el – a kormányprogramotok része. Hiszen még szavazást is csináltatok, és a tiszások 58 százaléka ezt támogatja.”

„Támogatjátok és finanszíroznátok a háborút, »egy pici szuverenitásról« bármikor lemondasz Weber, Brüsszel és Ukrajna javára. A szavazási jegyzőkönyvek nem hazudnak, minden háborúpárti brüsszeli döntést megszavaztatok, von der Leyent megvédtétek, a Ruszin meg elmondta, hogy »berántanátok« mindenkit a háborúba” – sorolta a Tisza botrányos húzásait Menczer.

A Tisza Párt mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez – kitálalt a volt szakmai vezető

„Bábfigurák vagytok, Peti!”

Micsoda véletlen, hogy a Tisza tele van bankárokkal, multik, nyugati energiacégek vezetőivel! Őket küldte Brüsszel. Ti kit képviseltek, Peti? 

Eltörölnétek a rezsicsökkentést, elvágnátok az orosz olajat és földgázt, aztán a magyar emberek ezer forintot fizetnének a benzinért, háromszoros árat a rezsiért, de a Shell, ahonnan Kapitány István és Bujdosó Andrea érkezett jól járna, és Orbán Anita korábbi cégei sem panaszkodnának.

„Bábfigurák vagytok, Peti. Soha nem tudtok nemet mondani Brüsszelnek. A pénzt elvennétek a magyar emberektől, és odaadnátok Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak és az energiacégeknek. Tönkretennétek az országot. De ehhez nekünk is lesz néhány szavunk! Magyarországot tőled és a gazdáidtól meg fogjuk védeni!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!