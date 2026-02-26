Menczer Tamás szerint a fiatalok számára a béke, a biztonság és az otthon a választás tétje

Menczer Tamás a közösségi oldalán arról beszélt, hogy az áprilisi választás legfőbb tétje minden generáció számára ugyanaz: Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése.

Több mint százezer első választó fiatal dönthet most először az ország jövőjéről, ami a politikai erőviszonyokat is befolyásolhatja. Menczer Tamás szerint a tét a béke és a biztonság megőrzése, valamint az olyan fiatalokat segítő intézkedések folytatása, mint az adómentesség és az Otthon Start program. Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Menczer Tamás szerint a fiatalok számára a választás nem elvont politikai vita, hanem konkrét döntés a békéről, a gazdasági stabilitásról és az otthonteremtés jövőjéről

Az ország békéjét csak Orbán Viktor tudja és akarja megőrizni”

- hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ez fiataloknak, középkorúaknak és időseknek egyaránt közös érdeke.

A fideszes politikus a fiatalok számára ugyanakkor azonban konkrét, kézzelfogható szempontokat is kiemelt. Emlékeztetett arra, hogy 25 éves kor alatt Magyarországon jelenleg nem kell személyi jövedelemadót fizetni, ami szerinte nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló intézkedés. Úgy vélte, ez közvetlenül növeli a fiatal munkavállalók jövedelmét és önállóságát.

Menczer Tamás külön kitért az otthonteremtés kérdésére is. Szerinte az Otthon Start program fix, 3 százalékos kamatozású hitellehetősége páratlan Európában. Felidézett egy videót, amelyben egy fiatal kritizálta a hitelalapú lakásvásárlás lehetőségét, ugyanakkor – állítása szerint – nem tudott alternatív megoldást javasolni.

A politikus saját példáját is megosztotta. Fiatalon ő is hitelből vásárolta meg első lakását, családi segítséggel. Úgy fogalmazott, a fiatalok többsége józanul belátja, hogy egy saját otthon megszerzéséhez általában hitel szükséges, és a jelenlegi konstrukciónál kedvezőbb feltételek máshol nem érhetők el.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Nyugat-Európa számos országában a saját tulajdonú lakás nemhogy fiatalon, hanem gyakran egész életen át elérhetetlen cél, és családok generációi élnek bérleményben. Magyarországon ezzel szemben a saját otthon hagyománya erős, és a kormány célja az, hogy a mostani fiatal generáció is élhessen ezzel a lehető