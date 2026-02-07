Hírlevél
ukrajna

Menczer Tamás szerint a képlet egyszerű

Erős üzenetet fogalmazott meg a Fidesz kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás egyértelművé tette a magyar álláspontot.
ukrajnamagyarországbrüsszelmenczer tamás

Amíg Ukrajna azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le Magyarországot az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége - tette világossá Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztõség

Az erős kijelentéshez két fontos gazdasági háttérinformáció tartozik.

  • Az energiamix összeállítása a tagállamok saját hatásköre, ebbe központilag nem lehet beleszólni.
  • Magyarország elkötelezett a diverzifikáció irányába, de az nem szolgálja a többirányú beszerzést, ha a kínálatot ideológia alapon csökkentik, ráadásul pont a legolcsóbb orosz energiát teszik elérhetetlenné.
  • Ami már nem csupán gazdasági-energetikai kérdés, de Magyarország jelentős áramexporttal segíti Ukrajnát, és humanitárius segélyt is ad. Ez a kettő ha lehet, sokkal többet ér mint a fegyverek, amelyekkel egy eleve vesztes háborút lehet csak elhúzni.

 

