Menczer Tamás szerint a képlet egyszerű

Erős üzenetet fogalmazott meg a Fidesz kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás egyértelművé tette a magyar álláspontot.
Amíg Ukrajna azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le Magyarországot az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége - tette világossá Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Az erős kijelentéshez két fontos gazdasági háttérinformáció tartozik.
- Az energiamix összeállítása a tagállamok saját hatásköre, ebbe központilag nem lehet beleszólni.
- Magyarország elkötelezett a diverzifikáció irányába, de az nem szolgálja a többirányú beszerzést, ha a kínálatot ideológia alapon csökkentik, ráadásul pont a legolcsóbb orosz energiát teszik elérhetetlenné.
- Ami már nem csupán gazdasági-energetikai kérdés, de Magyarország jelentős áramexporttal segíti Ukrajnát, és humanitárius segélyt is ad. Ez a kettő ha lehet, sokkal többet ér mint a fegyverek, amelyekkel egy eleve vesztes háborút lehet csak elhúzni.
