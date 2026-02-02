Menczer Tamás szerint a Tisza Párt nem fog nemet mondani a multiknak

A rezsicsökkentést eltörlik, a pénzedet kiviszik, a migrációt behozzák! – mutat rá Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Tisza Párt vezető arcainak megnyilvánulásaira.
Menczer Tamás úgy véli, hogy Magyar Péter pártja azért támogatja ennyire a „sokszínűséget”, mert ez Brüsszel elsődleges parancsa. A Tisza Párt számára a nyugati cégek érdekei mindig fontosabbak lesznek a magyar embereknél.
Orbán Viktor és a Fidesz tud nemet mondani Brüsszelnek és a multiknak”
– hívja fel a figyelmet a kommunikációs igazgató, és arra is rávilágít, hogy a jelenlegi kihívó csak azt mondja, amit diktálnak neki.
