Menczer Tamás szerint a Tisza Párt nem fog nemet mondani a multiknak

Menczer Tamás úgy véli, hogy Magyar Péter pártja azért támogatja ennyire a „sokszínűséget”, mert ez Brüsszel elsődleges parancsa. A Tisza Párt számára a nyugati cégek érdekei mindig fontosabbak lesznek a magyar embereknél.

Menczer Tamás Solymáron Forrás: Facebook/Menczer Tamás

Orbán Viktor és a Fidesz tud nemet mondani Brüsszelnek és a multiknak”

– hívja fel a figyelmet a kommunikációs igazgató, és arra is rávilágít, hogy a jelenlegi kihívó csak azt mondja, amit diktálnak neki.