Menczer: A Tisza nem független, Weber parancsait hajtja végre

Háború a Tiszával vagy béke Orbán Viktorral?

Menczer szerint ebből egyenesen következik, hogy ha a Tisza hatalomra kerülne, Weber parancsára belesodródna Magyarország a háborúba, miközben gazdasági megszorítások és az Ukrajnába irányított magyar pénzek lennének napirenden. A politikus hangsúlyozta: április 12-én erről kell dönteniük a magyaroknak – háborús útról és kifelé folyó pénzről, vagy békéről, ahol a források a magyar családoknál maradnak Orbán Viktor vezetésével.