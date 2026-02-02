Menczer: A Tisza nem független, Weber parancsait hajtja végre

Menczer Tamás szerint Csercsa Balázs kereken kimondta, hogy a Tisza Párt kifelé függetlenséget hirdet, valójában mi sem áll távolabb a valóságtól.
Kifelé azt mondják, hogy függetlenek, de nem azok. Manfred Weber utasításait hajtják végre, aki Európa egyik legnagyobb háborús uszítója”
– figyelmeztetett a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a hatvani Háborúellenes Gyűlésen.
Háború a Tiszával vagy béke Orbán Viktorral?
Menczer szerint ebből egyenesen következik, hogy ha a Tisza hatalomra kerülne, Weber parancsára belesodródna Magyarország a háborúba, miközben gazdasági megszorítások és az Ukrajnába irányított magyar pénzek lennének napirenden. A politikus hangsúlyozta: április 12-én erről kell dönteniük a magyaroknak – háborús útról és kifelé folyó pénzről, vagy békéről, ahol a források a magyar családoknál maradnak Orbán Viktor vezetésével.