Menczer: A Tisza nem független, Weber parancsait hajtja végre

Csercsa Balázs szavai világosak: a Tisza Manfred Weber parancsait hajtja végre. És Weber a legnagyobb háborús uszító! Háború Weberrel és a Tiszával vagy béke Orbán Viktorral? Április 12-én erről kell döntenünk – mondta Menczer Tamás.
Menczer TamásTisza Pártháborús uszításManfred WeberbékeMagyar Péter

Menczer Tamás szerint Csercsa Balázs kereken kimondta, hogy a Tisza Párt kifelé függetlenséget hirdet, valójában mi sem áll távolabb a valóságtól.

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint Csercsa Balázs, a kiugrott tiszás vezető alátámasztotta azt, hogy Magyar Péter egy brüsszeli báb (Forrás: Facebook)

Kifelé azt mondják, hogy függetlenek, de nem azok. Manfred Weber utasításait hajtják végre, aki Európa egyik legnagyobb háborús uszítója”

– figyelmeztetett a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a hatvani Háborúellenes Gyűlésen. 

Csercsa Balázs leleplezte Magyar Péter brüsszeli tervét – videó

Háború a Tiszával vagy béke Orbán Viktorral?

Menczer szerint ebből egyenesen következik, hogy ha a Tisza hatalomra kerülne, Weber parancsára belesodródna Magyarország a háborúba, miközben gazdasági megszorítások és az Ukrajnába irányított magyar pénzek lennének napirenden. A politikus hangsúlyozta: április 12-én erről kell dönteniük a magyaroknak – háborús útról és kifelé folyó pénzről, vagy békéről, ahol a források a magyar családoknál maradnak Orbán Viktor vezetésével.

