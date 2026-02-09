Menczer Tamás: A Tisza az ukrán kék-sárgát választotta

A Fidesz kommunikációs igazgatója hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a Tisza Párt politikája nem a magyar érdekeket szolgálja, hanem Ukrajna és a brüsszeli elit céljait erősíti. Menczer Tamás úgy fogalmazott: a Tisza az ukrán kék-sárga színeket választotta, és az Európai Parlamentben is ezt a jelképet képviselte.

Menczer Tamás (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

Menczer Tamás: A Tisza Magyarország ellenségét szolgálja ki

Ukrajna azt követeli Brüsszeltől, hogy Magyarországot válasszák le az olcsó orosz energiáról, ami veszélyeztetné az energiabiztonságot és a rezsicsökkentést. Amíg ilyen lépések történnek, Ukrajna Magyarország ellen dolgozik, és a Tisza ezt a politikát szolgálja ki, támogatja Ukrajna uniós tagságát és a háborús politikát, miközben az Európai Néppárt irányvonalát követi, és Manfred Weber elképzeléseit hajtja végre – erről írt Menczer Tamás, majd felhívta a figyelmet a Fidesz balmazújvárosi elsöprő győzelmére.

Tegnap nyertünk Balmazújvárosban. 62 nap múlva az egész országban nyerünk”

– fogalmazott.