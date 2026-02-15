„Ukrán háborús maffia” – Menczer szerint ezért nem jár az uniós tagság

Menczer Tamás a bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a volt minisztert éppen menekülés közben kapták el, ami szerinte önmagában is sokatmondó. Menczer azt állítja, az ukrán korrupció rendszerszintű, és nem véletlen, hogy az ügyészség eljárást indított.
„Őket akarják behozni az Európai Unióba”
Menczer Tamás élesen bírálta azokat az európai vezetőket, akik szerinte támogatják Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. A bejegyzésben azt írta:
Őrizetben a leváltott ukrán energetikai miniszter, aki az aranybudi-botrányban van benne nyakig. És őket akarja Weber, von der Leyen és a Tisza behozni az Európai Unióba.”
A kormánypárti politikus szerint a tét a magyarok pénze, amely – megfogalmazása szerint – korrupciós ügyekben tűnhetne el. Hangsúlyozta, hogy az Orbán-kormány nem támogatja Ukrajna uniós tagságát, és nem kíván forrásokat átirányítani Kijevnek. A Tisza Pártot ugyanakkor azzal vádolta, hogy nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, ezért – véleménye szerint – a Fidesz jelenti a „biztos választást” a kérdésben.