Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Szoboszlai Dominik hihetetlen ajándékot adott egy szurkolónőnek Valentin-napra – fotók

Menczer Tamás

„Ukrán háborús maffia” – Menczer szerint ezért nem jár az uniós tagság

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán reagált arra a hírre, hogy őrizetbe vették a leváltott ukrán energetikai minisztert, aki az úgynevezett „aranybudi-botrány” kapcsán került a hatóságok látókörébe. Menczer Tamás szerint az ügy újabb bizonyíték arra, miért nem támogatja a magyar kormány Ukrajna uniós csatlakozását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásTisza PártHáborús maffiakorrupcióminiszter

Menczer Tamás a bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a volt minisztert éppen menekülés közben kapták el, ami szerinte önmagában is sokatmondó. Menczer azt állítja, az ukrán korrupció rendszerszintű, és nem véletlen, hogy az ügyészség eljárást indított.

Menczer Tamás
Menczer Tamás élesen bírálta Herman Haluscsenko volt energetikai minisztert (Forrás: AFP)

„Őket akarják behozni az Európai Unióba”

Menczer Tamás élesen bírálta azokat az európai vezetőket, akik szerinte támogatják Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. A bejegyzésben azt írta: 

Őrizetben a leváltott ukrán energetikai miniszter, aki az aranybudi-botrányban van benne nyakig. És őket akarja Weber, von der Leyen és a Tisza behozni az Európai Unióba.”

Megszületett a müncheni megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza között

A kormánypárti politikus szerint a tét a magyarok pénze, amely – megfogalmazása szerint – korrupciós ügyekben tűnhetne el. Hangsúlyozta, hogy az Orbán-kormány nem támogatja Ukrajna uniós tagságát, és nem kíván forrásokat átirányítani Kijevnek. A Tisza Pártot ugyanakkor azzal vádolta, hogy nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, ezért – véleménye szerint – a Fidesz jelenti a „biztos választást” a kérdésben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!