„Ukrán háborús maffia” – Menczer szerint ezért nem jár az uniós tagság

Menczer Tamás a bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a volt minisztert éppen menekülés közben kapták el, ami szerinte önmagában is sokatmondó. Menczer azt állítja, az ukrán korrupció rendszerszintű, és nem véletlen, hogy az ügyészség eljárást indított.

Menczer Tamás élesen bírálta Herman Haluscsenko volt energetikai minisztert (Forrás: AFP)

„Őket akarják behozni az Európai Unióba”

Menczer Tamás élesen bírálta azokat az európai vezetőket, akik szerinte támogatják Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. A bejegyzésben azt írta: