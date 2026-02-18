Menczer Tamás: Egy ukránnak sincs joga sértegetni a magyarokat

„Egy ukránnak sincs joga sértegetni a magyarokat” – reagált Facebook-oldalán Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója az ukrán külügyminisztérium szóvivőjének kijelentésére, amelyben a magyarokat „drogfüggőkhöz” hasonlította az orosz kőolaj használata miatt.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Forrás: KKM

A kormánypárti politikus szerint az ukrán fél nyilatkozata „undorító”, és politikai támadás Magyarországgal szemben. Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő korábban úgy fogalmazott: Magyarország nem akar „leszokni a tűről”, vagyis az orosz energiahordozókról. Menczer erre válaszul hangsúlyozta:

Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciójával segíti Ukrajnát a háború kezdete óta, ezért szerinte a köszönet hangján kellene beszélni Budapestről, nem sértegetni a magyarokat.

A kommunikációs igazgató úgy véli, a vita valójában az energiapolitikáról és a háborúhoz való viszonyról szól.

Menczer Tamás: A Tisza Párt nem hajlandó elengedni a partnert

Állítása szerint a Barátság-vezeték műszakilag alkalmas a kőolajszállításra, a leállás oka pedig Volodimir Zelenszkij döntése. Menczer Tamás ezt politikai nyomásgyakorlásnak nevezte, amelynek célja, hogy Magyarország támogassa a háborút, Ukrajna uniós csatlakozását, valamint váljon le az olcsó orosz energiáról.

A fideszes politikus szerint az ukrán elnök ezen törekvésben partner a Tisza Párt, a kormány azonban nem hajlandó engedni.

Mint fogalmazott, az Orbán-kormány megvédi a magyar érdekeket, az energiabiztonságot és a rezsicsökkentést, és amíg nem indul újra a szállítás a Barátság-vezetéken, addig Magyarország sem szállít dízelt Ukrajnának.

Menczer Tamás a nyilatkozat végén Magyar Péterre is utalt, akit az ukrán fél „bábfigurájaként” említett, és kábítószeres bulikkal kapcsolatos megjegyzést tett. A kormánypárti kommunikációs igazgató szerint a magyar kormány álláspontja egyértelmű: az ország nem enged a politikai nyomásnak, és továbbra is saját nemzeti érdekei mentén alakítja energiapolitikáját.