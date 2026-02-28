Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bejelentést tett Százhalombattáról

Olvasta?

A magyarok 72 százaléka elítéli a Barátság kőolajvezeték leállítását

északi áramlat

Menczer Tamás válasza az RTL kérdésére

8 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukránok bármire képesek, láttuk. Felrobbantották az Északi Áramlatot, állami terrorizmust hajtottak végre. Mi fölkészültünk, hogy ez ellen védekezni tudjunk – mondta el az RTL kérdésére Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
északi áramlatukrajnartlvédelmi tanácsnemzeti petíció

Azokról beszélünk, akik felrobbantották az Északi Áramlatot – reagált Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az RTL-nek, mielőtt a feltett kérdésre válaszolt volna.

Pilisszentiván, 2026. január 21.Menczer Tamás, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond a Gentherm Hungary Kft. kutatás-fejlesztési projektjének bejelentésén Pilisszentivánon, a cég telephelyén 2026. január 21-én. Az amerikai autóipari beszállító 6,3 milliárd forint értékű beruházáshoz a kormány 940 millió forint támogatást nyújt, így járulva hozzá ahhoz, hogy a kutatás-fejlesztésben dolgozók létszáma 130 főre nőjön.MTI/Kocsis Zoltán
Menczer Tamás emlékeztetett az Északi Áramlat felrobbantásának ügyére - máig nem történt semmi érdemleges szankció
Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Az ukránok bármire képesek, láttuk. Felrobbantották az Északi Áramlatot, állami terrorizmust hajtottak végre. Mi fölkészültünk, hogy ez ellen védekezni tudjunk.

Látott arra bármilyen bizonyítékot, hogy Ukrajna magyarországi létesítmények ellen tervez támadást? – hangzott a kérdés.

Menczer Tamás úgy válaszolt, ő nem tagja a Védelmi Tanácsnak, így nem, azok viszont, akik ott voltak, határozottan látják ennek az esélyét. Amit láttunk (a Barátság vezeték elzárása úgy, hogy nincs műszaki oka), pont elég első lépésnek. A Védelmi Tanács tehát okkal döntött így.

Ráadásul az ukránok a magyar és a szlovák szakértőket nem engedik be, mivel a vezetéknek (vélhetően) nincs semmi baja. Hangsúlyozta még egyszer, azokról van szó, akik felrobbantották az Északi Áramlatot – de ha a különféle nyilatkozataikat figyeljük (amikor Zelenszkij drogfüggőséghez hasonlította a Barátság vezetéket), láthatóan nem árt a felkészülés.

Kiállás a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen

A brüsszeli vezetők titkos alkut kötöttek Magyar Péterrel Münchenben, a nemzetközi védelmi konferencián. Brüsszelnek, Ukrajnának és a Tisza Pártnak ugyanaz a célja: félreállítani az útból a békepárti magyar nemzeti kormányt, és egy bólogató bábkormányt léptetni a helyére, amely nem mond nemet a brüsszeli utasításokra. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára ezért hangsúlyozta: most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni. A Nemzeti Petícióval a magyarok megmutathatják, hogy nem kérnek a zsarolásból, a háborúból és az emelkedett rezsiárakból sem!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!