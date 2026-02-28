Menczer Tamás válasza az RTL kérdésére

Azokról beszélünk, akik felrobbantották az Északi Áramlatot – reagált Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az RTL-nek, mielőtt a feltett kérdésre válaszolt volna.

Menczer Tamás emlékeztetett az Északi Áramlat felrobbantásának ügyére - máig nem történt semmi érdemleges szankció

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Az ukránok bármire képesek, láttuk. Felrobbantották az Északi Áramlatot, állami terrorizmust hajtottak végre. Mi fölkészültünk, hogy ez ellen védekezni tudjunk.

Látott arra bármilyen bizonyítékot, hogy Ukrajna magyarországi létesítmények ellen tervez támadást? – hangzott a kérdés.

Menczer Tamás úgy válaszolt, ő nem tagja a Védelmi Tanácsnak, így nem, azok viszont, akik ott voltak, határozottan látják ennek az esélyét. Amit láttunk (a Barátság vezeték elzárása úgy, hogy nincs műszaki oka), pont elég első lépésnek. A Védelmi Tanács tehát okkal döntött így.

Ráadásul az ukránok a magyar és a szlovák szakértőket nem engedik be, mivel a vezetéknek (vélhetően) nincs semmi baja. Hangsúlyozta még egyszer, azokról van szó, akik felrobbantották az Északi Áramlatot – de ha a különféle nyilatkozataikat figyeljük (amikor Zelenszkij drogfüggőséghez hasonlította a Barátság vezetéket), láthatóan nem árt a felkészülés.