Menczer Tamás: Weber álma Magyarország számára rémálom

Menczer Tamás a közösségi oldalán közzé tett videós bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az unió vezetőinek és Magyar Péter pártjának a háborús politikája mennyire életveszélyes.

A Fidesz kommunikációs igazgatója Manfred Weber háborús elképzeléseinek a veszélyeire hívja fel a figyelmet. Menczer Tamás szerint az Európai Néppárt elnökének nyilatkozata világossá teszi, hogy az unió vezetése milyen tragikus irányba vinné Európát – és benne Magyarországot is. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Menczer Tamás szerint egy esetleges Tisza-kormányzás háborús részvételt és megszorításokat jelentene

A Fidesz kommunikációs igazgatója felidézte Manfred Webernek azt a kijelentését, amelyben az európai politikus arról beszélt, hogy:

Most jött el a pillanat, hogy az egyenruhájukon EU-s zászlót viselő csapatokat küldjünk Ukrajnába”.

Weber úgy fogalmazott, számára ez lenne „a megvalósult álom”, amellyel szerinte Európa közösen állna ki Ukrajna mellett.

A fideszes politikus erre reagálva kijelentette:

Európai zászlóval ellátott, felszerelt katonák. Ez az ő álma. Mondta ez az őrült.”

Majd hozzátette, hogy Weber nemcsak egy brüsszeli politikus, hanem „a Tisza Párt és Magyar Péter főnöke” is, így a magyar ellenzéki párt valójában pontosan ugyanazt az irányt követné, amit Brüsszel kijelöl.

Menczer Tamás utalt Magyar Péter egykori munkatársára, Csercsa Balázsra is, aki belülről látta a Tisza működését, majd kilépése után elmondta, hogy a Tisza kifelé mást mond, mint amit csinál, és, hogy„mindent végrehajt, amit Weber parancsol”.

A posztjában Menczer Tamás azt is hangsúlyozta, hogy egy esetleges Tisza-kormányzás nemcsak háborús részvételt jelentene, hanem komoly megszorításokat is, hiszen „jön a Tisza-adó, a vagyonadó”, eltörölnék a rezsicsökkentést, és „a magyar emberek pénzét Ukrajnának, az energiacégeknek és a bankoknak adnák oda”.

A fideszes politikus szerint mindezek miatt különösen nagy a tét a közelgő választáson.

Ezért mondjuk mi azt, hogy a Fidesz a biztos választás”

- fogalmazott Menczer Tamás, hozzátéve, hogy április 12-én arról is döntés születik majd, hogy Magyarország kimarad-e a háborúból, és meg tudja-e védeni a magyar családok pénzét és biztonságát.