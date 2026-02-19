Menczer Tamás: Weber kijelentette, hogy csak az lehet vele, aki ukránpárti

Személyesen én, mint az EPP frakcióvezetője zártam ki, rúgtam ki Orbán Viktort a pártomból, mert, ami elég, az elég – idézte fel Manfred Weber szavait Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás Manfred Weber napokban tett nyilatkozatát hozta fel a kétkedőknek, akik még mindig nem értik, hogy ki milyen politikát folytat az európai színtéren.
Weber a napokban mondta el, hogy aki velem van, az ukránpárti”
– mutatott rá a kommunikációs igazgató, majd hozzátette, hogy a frakcióvezető maga nyilatkozta, hogy összevesztek a magyar miniszterelnökkel, már nincs a Néppártban, ellentétben a Tiszával, és Magyar Péterrel.
Ma Orbán Viktor ellen áll a józan ész minden formájától minden kérdésben, hiszen Ukrajna támogatása ellen kampányol”
– hangzanak el Manfred Weber szájából a már jól ismert szavak.
Kell még valamit mondanom, Ildikó?”
– idézte fel a klasszikust Menczer Tamás.
