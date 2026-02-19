Menczer Tamás Manfred Weber napokban tett nyilatkozatát hozta fel a kétkedőknek, akik még mindig nem értik, hogy ki milyen politikát folytat az európai színtéren.

Menczer Tamás: Weber kijelentette, hogy csak az lehet vele, aki ukránpárti Fotó: Facebook/Szánthó Miklós

Weber a napokban mondta el, hogy aki velem van, az ukránpárti”

– mutatott rá a kommunikációs igazgató, majd hozzátette, hogy a frakcióvezető maga nyilatkozta, hogy összevesztek a magyar miniszterelnökkel, már nincs a Néppártban, ellentétben a Tiszával, és Magyar Péterrel.

Ma Orbán Viktor ellen áll a józan ész minden formájától minden kérdésben, hiszen Ukrajna támogatása ellen kampányol”

– hangzanak el Manfred Weber szájából a már jól ismert szavak.

Kell még valamit mondanom, Ildikó?”

– idézte fel a klasszikust Menczer Tamás.