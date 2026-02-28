Menczer Tamás: Zelenszkij támad és hazudik

Háborúellenes gyűlés, Esztergom. Rengetegen vagyunk és folyamatosan jönnek az emberek. Mindenki látja, hogy Zelenszkij politikai támadásként zárta el a Barátság-kőolajvezetéket, nem engedi be a szakértőket. Pontosan azért, mert hazudik - mondta a helyszínen Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás Zelenszkij hazugságára irányította rá a figyelmet

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A vezetéknek semmi baja nincs. Politikai támadás az, amit az ukrán elnök csinál, így akarja segíteni a Tisza Pártot és a tiszás bábfigurákat. De Orbán Viktor megmondta, hogy Magyarország nem zsarolható, az energiabiztonságunkat megvédjük, a kritikus energetikai infrastruktúránkat szintén megvédjük, ott vannak a katonák és az ellenlépéseket is megtettük Ukrajnával szemben. Április 12-én a jövőnkről döntünk és a gyerekeink és az unokáink jövőjéről. Tiszás bábkormány Kijev és Brüsszel vezetésével, vagy szuverén magyar út Orbán Viktor vezetésével. Én ezt javaslom mindenkinek. Hajrá, Magyarország!

Kiállás a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen A brüsszeli vezetők titkos alkut kötöttek Magyar Péterrel Münchenben, a nemzetközi védelmi konferencián. Brüsszelnek, Ukrajnának és a Tisza Pártnak ugyanaz a célja: félreállítani az útból a békepárti magyar nemzeti kormányt, és egy bólogató bábkormányt léptetni a helyére, amely nem mond nemet a brüsszeli utasításokra. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára ezért hangsúlyozta: most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni. A Nemzeti Petícióval a magyarok megmutathatják, hogy nem kérnek a zsarolásból, a háborúból és az emelkedett rezsiárakból sem!

A háborúellenes gyűlés pedig itt követhető: