Menczer Tamás: Zelenszkijék szerint Magyar Péter csak Ukrajnáért dolgozhat

A Fidesz kommunikációs igazgatója arra figyelmeztet, hogy az ukránok szerint Brüsszel Ukrajnáért dolgozik, és Magyar Péter számára „lehetetlen lesz szembe menni” ezzel az irányvonallal. Menczer Tamás úgy véli, mindez világosan megmutatja, milyen következményekkel járna, ha a Tisza Párt kerülne hatalomra.
Menczer Tamás a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy a brüsszeli akarat miatt Magyar Péter és a Tisza Párt nem tud ellenállni és mindenképpen mindenben támogatja Ukrajnát

Menczer Tamás szerint Brüsszel és Magyar Péterék egyaránt Ukrajna jólétéért dolgoznak
Menczer Tamás arra figyelmeztet, hogy az ukránok szerint Brüsszel Ukrajnáért dolgozik, és Magyar Péter számára „lehetetlen lesz szembe menni” ezzel az irányvonallal. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Menczer Tamás szerint Brüsszel és Magyar Péterék egyaránt Ukrajna jólétéért dolgoznak

Magyar Péternek lehetetlen lesz szembe menni Brüsszel akaratával! A Tisza nem tudna nemet mondani Brüsszelnek!”

- közölte Menczer Tamás, abban a videós bejegyzésében, amelyben felidézi egy ukrán újságíró, Szerhij Szidorenko nyilatkozatát, aki Volodimir Zelenszkij kedvelt újságírója. Szidorenko nyíltan beszél arról, hogy Brüsszel milyen célokat követ Ukrajna ügyében.

Az Európai Bizottság, az egész – nevezzük így – brüsszeli buborék, az egész brüsszeli elit érdekelt abban, hogy Ukrajna minél sikeresebb legyen, hogy Ukrajna az Európai Unió felé haladjon, hogy csatlakozási tárgyalások folyjanak”

- mondta az ukrán újságíró.

Szidorenko szerint ebben a helyzetben Magyar Péter mozgástere erősen korlátozott lenne.

Magyar Péter számára lehetetlen lesz szembe menni azzal, ami Brüsszel egyik kulcsfontosságú irányvonala”

- fogalmazott, majd hozzátette:

Ezért gondolom azt, hogy Magyarral még a nehéz kérdésekben is képesek leszünk kompromisszumot találni.”

Menczer Tamás szerint ez a kijelentés valójában annak beismerése, hogy Brüsszel Ukrajnáért dolgozik, és egy brüsszeli irányultságú tiszás magyar kormány ehhez alkalmazkodna.

A Tisza Ukrajnát és a háborút behozná az EU-ba, a pénzedet meg kivinné Ukrajnába!”

- írta a fideszes politikus, hozzátéve, hogy:

Ha mindezt nem akarod, akkor a Fidesz a biztos választás!”

 

