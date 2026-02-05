Menczer Tamásnak szinte már hiányzik Szél Bernadett 

Menczer Tamás arról írt közösségi oldalán, hogy Bujdosó Andrea és Szél Bernadett politikája között csekély a különbség. Úgy fogalmazott, mindketten a külföldi érdekeket szolgálják, miközben a magyar szempontok háttérbe szorulnak.

Menczer Tamás (Fotó: Facebook/Menczer Tamás)

Menczer Tamás hiányolja Szél Bernadettet

Mindkét szereplő esetében az látszik, hogy számukra Ukrajna, Brüsszel, az energiacégek, a bankok és a multinacionális vállalatok érdekei előrébb valók a magyar érdekeknél – írta. A bejegyzésben arra is kitért, hogy Szél Bernadett legalább ismerte a választókerületét, és hangsúlyozta: a korábbi politikus a vitáktól sem zárkózott volna el, különösen nem a Partizán műsorában. Menczer Tamás ironikusan megjegyezte, hogy kissé hiányolja Szél Bernadettet.

A bejegyzés egyúttal meghívásként is szolgált. Menczer Tamás nyílt fórumra hívta tiszás ellenfelét, Bujdosó Andreát.