menczer tamás

A Tisza új vezetői degeszre keresik magukat a duplát érő Shell-részvényeken

Az egyéni érdekek mozgathatják a tiszás politikusokat, ha Magyarország nem vehetne orosz gázt, Bujdosó és Kapitány további súlyos összegeket kereshetne Shell-részvényeikkel. A magyarok meg fizetnék a számlát – mondta el Menczer Tamás Facebookvideó-bejegyzésében.
Az a helyzet, hogy Bujdosó Andrea vagyona önmagában engem a legkevésbé sem érdekel, az azonban érdekel, hogy Bujdosó Andrea kit és mit képvisel. És Bujdosó Andrea Brüsszelt, a Shellt és a saját pénztárcáját képviseli. Kapitány István és Bujdosó Andrea keres a háborún és a brüsszeli szankciókon – mondta el Menczer Tamás Facebookvideó-bejegyzésében, miután azzal a kritikával fordult hozzá egy kommentelő, hogy turkál mások zsebében azzal, hogy felhívta a figyelmet arra, a tiszások érdekeltek a Shellben. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás leleplezte Bujdosó Andreát: Shell-részvényesként érdekelt lehet a háború folytatásában
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Menczer Tamás: A tiszások még többet keresnének azon, ha Magyarország nem vehet orosz gázt

A kormánypártok kommunikációs igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a Shell-részvények értéke megduplázódott a háború kezdete óta. És hogyha a háború folytatódik és a brüsszeli szankciók folytatódnak és

ha le tudnak bennünket, Magyarországot választani az olcsó orosz földgázról és kőolajról, akkor Bujdosó Andrea és Kapitány István további súlyos összegeket keres”

– mutatott rá Menczer, hozzátéve,

a Shell-részvények értéke megháromszorozódhat, megnégyszereződhet, további súlyos százmillió forintokat kereshet Bujdosó Andrea és Kapitány István, azonban azt is hozzátette,

a számlát a magyarok fizetnék az 1000 forintos üzemanyagárral és a háromszoros rezsiárral.

Menczer: Nem kérdés többé, a Tisza jelöltje kinek az érdekeit képviseli

 

Menczer arra is felhívta a figyelmet, hogy az igazságról mindenkinek tudnia kell, hiszen ez is rámutat arra, hogy:

A Fidesz a biztos választás!”

