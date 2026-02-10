A Tisza új vezetői degeszre keresik magukat a duplát érő Shell-részvényeken

Az a helyzet, hogy Bujdosó Andrea vagyona önmagában engem a legkevésbé sem érdekel, az azonban érdekel, hogy Bujdosó Andrea kit és mit képvisel. És Bujdosó Andrea Brüsszelt, a Shellt és a saját pénztárcáját képviseli. Kapitány István és Bujdosó Andrea keres a háborún és a brüsszeli szankciókon – mondta el Menczer Tamás Facebookvideó-bejegyzésében, miután azzal a kritikával fordult hozzá egy kommentelő, hogy turkál mások zsebében azzal, hogy felhívta a figyelmet arra, a tiszások érdekeltek a Shellben.

Menczer Tamás leleplezte Bujdosó Andreát: Shell-részvényesként érdekelt lehet a háború folytatásában

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Menczer Tamás: A tiszások még többet keresnének azon, ha Magyarország nem vehet orosz gázt

A kormánypártok kommunikációs igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a Shell-részvények értéke megduplázódott a háború kezdete óta. És hogyha a háború folytatódik és a brüsszeli szankciók folytatódnak és

ha le tudnak bennünket, Magyarországot választani az olcsó orosz földgázról és kőolajról, akkor Bujdosó Andrea és Kapitány István további súlyos összegeket keres”

– mutatott rá Menczer, hozzátéve,

a Shell-részvények értéke megháromszorozódhat, megnégyszereződhet, további súlyos százmillió forintokat kereshet Bujdosó Andrea és Kapitány István, azonban azt is hozzátette,