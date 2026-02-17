A jelenlegi külügyminiszter, az előző külügyminiszter egymásra licitálva mondják, hogy a templomban gyertyát gyújtanak és imádkoznak azért, hogy Orbán Viktor veszítse el a választást, és a Tisza Párt és Magyar Péter pedig nyerje meg – mondta el Menczer Tamás a kormánypártok kommunikációs igazgatója kedden megosztott videó-bejegyzésében.

Menczer: Az ukránok úgy drukkolnak Magyar Péternek, hogy majd' megszakadnak

(Photo by Genya SAVILOV / AFP)

Fotó: AFP/Genya Savilov

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy van Zelenszkijnek egy házi újságírója, aki lenyilatkozta, ha jön a Tisza Párt, akkor Brüsszelnek nem fog tudni nemet mondani.

Menczer Tamás: Kijev és Brüsszel együtt támogatja a Tisza Pártot

Az ukránok drukkolnak a Tisza Pártnak, segítik is a Tisza Pártot, teszi hozzá, arra is rámutatva Kijev és Brüsszel együtt támogatja a Tisza Pártot, mert pontosan tudják,

hogyha a Tisza Párt van kormányon, az egy bábkormány, fogott emberekkel, és ők nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek,

és akkor egyrészt megyünk a háborúba, másrészt jön a megszorítócsomag, és a pénzünk is megy az ukránoknak, a bankoknak, a multiknak meg a nagy energiacégeknek

– hangsúlyozta, kiemelve: