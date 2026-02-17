Az ukránok úgy drukkolnak Magyar Péternek, hogy majd' megszakadnak

A jelenlegi külügyminiszter, az előző külügyminiszter egymásra licitálva mondják, hogy a templomban gyertyát gyújtanak és imádkoznak azért, hogy Orbán Viktor veszítse el a választást, és a Tisza Párt és Magyar Péter pedig nyerje meg – mondta el Menczer Tamás a kormánypártok kommunikációs igazgatója kedden megosztott videó-bejegyzésében.
A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy van Zelenszkijnek egy házi újságírója, aki lenyilatkozta, ha jön a Tisza Párt, akkor Brüsszelnek nem fog tudni nemet mondani.
Menczer Tamás: Kijev és Brüsszel együtt támogatja a Tisza Pártot
Az ukránok drukkolnak a Tisza Pártnak, segítik is a Tisza Pártot, teszi hozzá, arra is rámutatva Kijev és Brüsszel együtt támogatja a Tisza Pártot, mert pontosan tudják,
hogyha a Tisza Párt van kormányon, az egy bábkormány, fogott emberekkel, és ők nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek,
és akkor egyrészt megyünk a háborúba, másrészt jön a megszorítócsomag, és a pénzünk is megy az ukránoknak, a bankoknak, a multiknak meg a nagy energiacégeknek
– hangsúlyozta, kiemelve:
Na ez a választás tétje, erről kell dönteni.”